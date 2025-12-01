Isteri maut ditikam suami di Kelantan

Seorang lelaki berusia 63 tahun ditahan polis kerana disyaki menikam isterinya hingga mati dalam satu kejadian di Gual Ipoh di Tanah Merah, Kelantan pada 1 petang tadi.

PETALING JAYA : Seorang wanita maut selepas dipercayai ditikam suaminya menggunakan senjata tajam dalam satu kejadian di kediaman mereka di Gual Ipoh di Tanah Merah, Kelantan.

Dalam kejadian kira-kira 1 petang tadi, mangsa berusia 40 tahun itu dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala, lapor Harian Metro.

Suami mangsa yang berusia 63 tahun ditahan polis di lokasi kejadian.

Mayat dihantar ke Hospital Tanah Merah (HTM) untuk bedah siasat.

Sementara itu, Ketua Polis Tanah Merah, Mohd Haki Hasbullah mengesahkan kejadian berkenaan dan berkata punca kejadian masih disiasat.