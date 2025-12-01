Perjanjian perdagangan AS tak sekat kerjasama dengan China, kata Anwar

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata beliau memberi jaminan kepada Perdana Menteri China Li Qiang semasa mesyuarat dua hala bahawa perjanjian perdagangan AS-Malaysia tidak akan menghalang kerjasama berterusan dengan China. (Gambar EPA Images)

KUALA LUMPUR : Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini berkata Beijing telah diberi jaminan bahawa perjanjian perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat (AS) tidak akan mengekang kerjasama negara ini dengan China.

Bercakap kepada pemberita selepas melancarkan kenderaan elektrik pertama Perodua di Menara Miti di sini, Anwar mengesahkan bahawa China telah meminta penjelasan mengenai perjanjian tersebut dan Malaysia telah memberikannya.

“Mereka mahukan sedikit penjelasan. Kita sudah berikan. Saya rasa kita tidak perlu membesarkan isu ini. China kekal sebagai rakan dagang yang sangat penting,” katanya.

“Malah, dalam pertemuan dua hala saya dengan Perdana Menteri Li Qiang, saya turut menjelaskan kepadanya… (bahawa) tiada apa dalam perjanjian itu yang menghalang kita daripada meneruskan kerjasama dengan China.”

Beliau tidak menjelaskan pertemuan dua hala mana yang dimaksudkan atau mendedahkan kebimbangan khusus yang dibangkitkan oleh Beijing.

Media asing baru-baru ini melaporkan bahawa pegawai China telah menyuarakan ‘kebimbangan serius’ terhadap beberapa peruntukan dalam perjanjian perdagangan AS-Malaysia semasa pertemuan dengan wakil Malaysia.

Perjanjian itu ditandatangani ketika Presiden AS Donald Trump mengunjungi Malaysia bulan lalu.

Anwar dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri yang akan berundur, Tengku Zafrul Aziz, masing-masing telah membangkitkan perkara itu di Parlimen, sambil menegaskan bahawa kedaulatan Malaysia dan dasar domestik, termasuk hak Bumiputera, kekal dilindungi sepenuhnya. Mereka juga berkata Malaysia boleh menamatkan perjanjian itu jika perlu.

Namun, Ahli Parlimen pembangkang terus mempersoalkan beberapa klausa dalam perjanjian tersebut dan menuduh Putrajaya menggadaikan negara dalam rundingan dengan Washington.

China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia selama 15 tahun berturut-turut, dengan perdagangan dua hala melebihi RM450 bilion pada 2024.