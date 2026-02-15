Anwar arah percepat projek kecil di semua daerah

Perdana Menteri Anwar Ibrahim bermesra dengan orang ramai di majlis pecah tanah bangunan tambahan Hospital Pontian dan Karnival Rakyat Madani di Pontian, Johor hari ini. (Gambar Bernama)

PONTIAN : Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan supaya pelaksanaan projek kecil di semua daerah seluruh negara dipercepat bagi membolehkan rakyat mendapat manfaatnya.

Beliau yang juga menteri kewangan berkata permasalahan rakyat di peringkat daerah perlu diteliti oleh semua pimpinan di peringkat kerajaan persekutuan dan juga negeri.

“Orang senang dengan pengumuman projek raksasa (yang) penting bagi negara tetapi rakyat senang kalau longkangnya itu diperbaiki.

“Kalau jalan yang berlubang-lubang itu ditampung, kalau surau yang robek itu diperbaiki dan kita harus juga dengar keluhan rakyat dan ini menjadi keutamaan (saya). (Bermula) bulan Januari 2026, setahun gerakan memastikan projek-projek kecil dilaksana dengan kadar segera,” kata beliau.

Perdana menteri berkata demikian ketika berucap merasmikan majlis pecah tanah bangunan tambahan Hospital Pontian dan Karnival Rakyat Madani hari ini.

Sementara itu, Anwar berkata semua pegawai daerah perlu memberi laporan berkaitan projek kecil di lokasi mereka bagi mengelak berlakunya sebarang kelewatan di peringkat pelaksanaannya.

“Kadang-kadang projeknya banyak, pelaksanaan itu lembab (ada) masalah teknikal, titik bengik itu dibiarkan berlarutan.

“Jadi sebab itu, saya katakan antara yang saya lakukan turun ke daerah tengok apa projek sakit dan ambil tindakan segera, mengapa projek itu lambat,” kata beliau.

Anwar berkata dari aspek pemilihan kontraktor dan pemantauan, Jabatan Kerja Raya (JKR) mengambil inisiatif berkaitan bagi memastikan segala projek pembangunan kesihatan atau lain-lain berjalan lancar.

Bagi pembinaan bangunan tambahan Hospital Pontian, perdana menteri mengarahkan supaya projek itu dipercepat dan dikategorikan sebagai projek ‘fast track’.

Anwar turut mengingatkan pelaksana dan kontraktor projek fasiliti kesihatan untuk menjalankan tanggungjawab dengan penuh integriti serta memastikan tidak berlaku ketirisan.

“Jangan bocor, jangan tiris dan buat tender proses betul-betul, biar bermanfaat kepada rakyat. Dalam kerajaan Madani, saya tidak tolak ansur… selagi kita dapat amanah, jalankan pentadbiran negeri ini dengan bersih dan cekap untuk faedah rakyat,” kata beliau.

Pada majlis itu, Anwar turut meluluskan peruntukan segera berjumlah RM2 juta bagi pelaksanaan kemudahan asas dan surau di daerah Pontian.