Rakyat Sabah pilih kepimpinan stabil, seimbang, kata penganalisis

Pengerusi GRS Hajiji Noor pada satu acara kempen pilihan raya minggu lepas. Seorang penganalisis berkata cara beliau mengendalikan cabaran politik mendapat keyakinan pengundi. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Keputusan PRN Sabah pada 29 Nov memperlihatkan kecenderungan pengundi memilih kestabilan, dengan pendekatan Gabungan Rakyat Sabah (GRS) yang menjalin kerjasama dengan Putrajaya sambil mempertahankan kepentingan negeri yang menjadi faktor kemenangan gabungan itu, menurut seorang penganalisis politik.

Hisommudin Bakar.

Ketua Pegawai Eksekutif Ilham Centre, Hisommudin Bakar, berkata nada sederhana, kepimpinan tenang, tumpuan kepada kestabilan dan pendekatan penyelesaian menang-menang yang dibawa GRS menarik minat rakyat Sabah yang letih dengan pergolakan politik.

Beliau berkata cara Ketua Menteri Hajiji Noor menangani cabaran politik secara senyap tetapi konsisten sejak 2020 turut membantu gabungan itu meraih keyakinan pengundi.

“Kepimpinan Hajiji diuji ketika ada pihak cuba menjatuhkan kerajaannya, namun beliau kekal tenang dan berjaya menghabiskan penggalnya.

“Ketegasan dan ketenangan itu meraih penghormatan pengundi. Gaya kepimpinan beliau yang tidak agresif membantu GRS diterima sebagai gabungan yang menang dalam pilihan raya kali ini,” kata Hisommudin.

Cabaran terbesar

P Sivamurugan dari Universiti Sains Malaysia (USM) berkata kemenangan GRS membuktikan bahawa gabungan itu telah berkembang menjadi kuasa politik yang diyakini dan boleh diharap, namun ia perlu berwaspada terhadap sikap berasa selesa.

P Sivamurugan.

Sivamurugan berkata cabaran terbesar GRS ialah mengurus tuntutan bersaing dalam kalangan enam parti komponennya, masing-masing mahukan representasi politik dan akses kepada sumber.

“GRS mesti menyeimbangkan jangkaan melalui formula yang tersusun dan telus,” katanya sambil menambah bahawa mekanisme penyelesaian konflik yang kukuh akan menentukan sama ada gabungan itu kekal disiplin atau dibebani pertelingkahan dalaman.

Gabungan itu memenangi 29 kerusi dalam pilihan raya itu. Hajiji mengangkat sumpah pada 30 Nov selepas menerima sokongan tiga Adun Upko, seorang dari Pakatan Harapan (PH) dan lima calon Bebas — cukup untuk majoriti mudah membentuk kerajaan negeri.

GRS terdiri daripada parti-parti berasaskan Sabah: Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Cinta Sabah, Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (Usno), Parti Liberal Demokratik (LDP) dan Parti Harapan Rakyat Sabah.