Surat dihantar bukan ‘permohonan rasmi sertai PN’, kata pemimpin MIC

Setiausaha Agung S Ananthan kata MIC hantar surat kepada PN untuk dapatkan penjelasan, antaranya mengenai proses kemasukan dan komitmen pada pembangunan masyarakat India. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : MIC menjelaskan surat yang kepada dihantar kepada Perikatan Nasional bukan permohonan rasmi untuk menyertai gabungan itu, menurut laporan.

Malaysiakini memetik Setiausaha Agung S Ananthan sebagai berkata surat berkenaan “untuk mendapatkan penjelasan sebelum penyertaan”, menumpukan pada isu seperti bentuk keahlian, proses kemasukan, dan kedudukan MIC jika diterima sebagai komponen PN.

Katanya, MIC menghantar surat itu selepas beberapa pemimpin PAS mengundang parti itu untuk mempertimbangkan penyertaan dalam PN, dan ia dihantar empat hari sebelum mesyuarat agung tahunan parti yang lalu.

Laporan turut memetik Ananthan sebagai berkata MIC meminta penjelasan lanjut mengenai komitmen PN pada pembangunan masyarakat India.

“Kami memerlukan maklumat lengkap sebelum membuat keputusan penting mengenai hala tuju parti,” katanya.

Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengumumkan MIC telah memohon untuk menyertai PN.

Menurut Muhyiddin, Presiden SA Vigneswaran dan Ananthan telah dimaklumkan bahawa PN akan membincangkan ‘permohonan yang dibuat MIC’ apabila PRN Sabah selesai.

Perhimpunan Agung MIC ke-79 pada 16 Nov lalu menyaksikan Timbalan Presiden M Saravanan membentangkan usul keluar daripada BN dan memohon secara rasmi untuk menyertai PN.

Usul-usul tersebut dibahas namun tiada undian dijalankan kerana mesyuarat bersetuju untuk menyerahkan keputusan kepada kepemimpinan tertinggi MIC.

Perkembangan itu berlatarkan ketidakpuasan hati terhadap layanan yang didakwa tidak adil oleh Umno, menyusuli spekulasi mengenai hala tuju MIC yang berlarutan selama beberapa bulan.