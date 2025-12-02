Penyokong PH di Semenanjung tiada alternatif, kata penganalisis

Azmi Hassan berkata rakyat Sabah beralih ke Warisan dan GRS kerana dua parti itu lebih tempatan berbanding DAP. (Gambar fail)

PETALING JAYA : Penyokong Pakatan Harapan (PH) di Semenanjung tiada alternatif berbanding rakan mereka di Sabah, menyebabkan mereka akan terus menyokong atau tidak keluar mengundi pada PRU akan datang, menurut penganalisis.

Syaza Shukri.

Syaza Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) dan Azmi Hassan dari Akademik Nusantara berkata pengundi PH di Sabah yang tidak berpuas hati boleh memilih Warisan atau Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

“Di tempat lain, tiada alternatif sebenar kepada PH. Muda dan PSM bukan tandingan yang setara,” kata Syaza kepada FMT.

Azmi berkata pengundi di Sabah beralih kepada Warisan dan GRS kerana kedua-dua parti itu lebih tempatan berbanding DAP, yang secara umum dilihat sebagai parti Semenanjung.

“Saya berpendapat pengundi Cina di bandar di Sabah melihat DAP sebagai parti Semenanjung yang dingin dan tidak memahami isu-isu negeri, terutama Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) dan isu hak 40% hasil Sabah.

Azmi Hassan.

“DAP Sabah tidak menyentuh (secara mendalam) isu-isu ini, yang saya percaya ini sebabnya pengundi Cina di bandar tidak keluar mengundi pada Sabtu lalu, atau memilih GRS atau Warisan,” katanya.

Pada 29 November, PH menang kerusi Melalap pada PRN Sabah, salah satu daripada 22 kerusi yang ditandingi gabungan itu. DAP tewas di semua lapan kerusi yang ditandinginya, manakala PKR kehilangan dua kerusi tradisi iaitu Api-Api dan Inanam.

Fokus pada isu sara hidup

Ditanya apa yang perlu dilakukan oleh PH untuk mengelakkan nasib di Sabah berulang pada PRU16, Azmi berkata gabungan itu perlu lebih mendekati isu sara hidup, yang berbeza bagi setiap negeri.

“Saya rasa PH tidak sepatutnya bercakap mengenai isu-isu kebangsaan sahaja,” katanya, menambah rakyat Sabah mungkin tidak menganggap isu tersebut relevan.

Syaza juga mengesyorkan PH memberikan autonomi yang lebih besar kepada PH di Sabah dan Sarawak untuk bersuara lebih lantang mengenai isu-isu tempatan bagi melindungi parti daripada sentimen anti-persekutuan yang semakin meningkat.

Cadangan itu mengulangi pandangan bekas Ahli Parlimen Klang, Charles Santiago, yang menggesa DAP kembali kepada isu-isu berpusatkan rakyat, termasuk kos sara hidup, kebertanggungjawaban, ketelusan dan perkhidmatan awam.