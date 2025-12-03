Agong kurnia surat cara lantik 5 hakim

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan bergambar bersama selepas istiadat menerima menghadap dan mengurniakan surat cara pelantikan kepada lima hakim di Istana Negara hari ini. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap dan mengurniakan surat cara pelantikan kepada lima hakim di Istana Negara.

Istiadat berlangsung di Singgahsana Kecil Istana Negara itu dimulakan dengan pengurniaan surat cara pelantikan kepada Hakim Besar Malaya Hashim Hamzah.

Baginda turut berkenan mengurniakan surat cara pelantikan kepada empat Hakim Mahkamah Persekutuan, iaitu Che Mohd Ruzima Ghazali, Nazlan Ghazali, Azimah Omar, dan Collin Lawrence Sequerah.

Antara yang hadir menyaksikan istiadat berkenaan ialah Ketua Setiausaha Negara Shamsul Azri Abu Bakar dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-undang dan Reformasi Institusi) Azalina Othman Said, menurut Bernama.

Hashim yang sebelum ini hakim Mahkamah Rayuan, dilantik mengisi kekosongan ditinggalkan Hasnah Hashim yang bersara wajib pada 14 Nov.

Che Mohd Ruzima, Nazlan, Azimah, dan Sequerah masing-masing turut berkhidmat sebagai hakim Mahkamah Rayuan sebelum dilantik hakim Mahkamah Persekutuan.

Turut hadir Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh, Peguam Negara Mohd Dusuki Mokhtar, dan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Syed Danial Syed Ahmad.