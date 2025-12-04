Kekalahan PRN bukan tanggungjawab penuh Muhyiddin, kata 8 ketua Bersatu Sabah

Bersatu kalah di semua 33 kerusi ditandingi pada PRN Sabah, Sabtu lalu. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Lapan ketua Bersatu di Sabah menepis kenyataan Setiausahanya Yunos Nordin yang menyalahkan Presiden Muhyiddin Yassin sebagai punca kekalahan teruk Perikatan Nasional (PN) pada PRN, Sabtu lalu.

Mereka menegaskan tanggungjawab penuh terhadap prestasi buruk kalah di 41 daripada 42 DUN ditandingi itu sebenarnya perlu ditanggung Pengerusi PN Sabah, Ronald Kiandee dan Pengarah Pilihan Raya PN Hamzah Zainudin.

“Bukan pada Muhyiddin seperti cuba digambarkan sesetengah pihak,” kata mereka dalam kenyataan.

Kenyataan itu dikeluarkan Ahmad Ali Akbar Khan Gulan (Lahad Datu), Jupri Omar (Kota Belud), Faizal Julaili (Papar), Ekbal Khalid (Kalabakan), Abidin Sahat (Ranau), Amat Yusof (Kimanis), Mazmin Mazin (Kinabatangan) dan Ramli Awang Said (Sipitang).

Pada PRN Sabah ke-17 itu, PN hanya menang di DUN Karambunai. Kiandee pula kalah di Sugut.

Bersatu bertanding di 33 kerusi manakala enam PAS dan tiga Gerakan.

Semalam, Yunos menggesa Muhyiddin meletak jawatan presiden Bersatu dan pengerusi PN berikutan kekalahan teruk pada PRN Sabah.

Beliau menyifatkan keputusan PRN sebagai ‘memalukan’ dan ‘tamparan hebat’ kepada jentera, calon, dan akar umbi.

Lapan ketua Bersatu itu turut menegaskan pendirian Yunos bukan mewakili mereka dan didakwa menandatangani satu dokumen mendesak Muhyiddin meletakkan jawatan.

Menurut mereka, Yunus sepatutnya membantu Hamzah dan Kiandee menyiapkan laporan ‘post-mortem’ secepat mungkin bukan menuding jari sebelum ia siap.

“Tindakan Yunus mengadakan sidang media tanpa merujuk dan tanpa menunggu laporan lengkap post-mortem, adalah satu bentuk ketidakbertanggungjawaban serta pelanggaran disiplin parti,” katanya.