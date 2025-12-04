Shamsul mengaku tak salah 4 tuduhan rasuah lebih RM176,000

Shamsul Iskandar Akin tiba di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pagi ini.

KUALA LUMPUR : Bekas setiausaha politik kanan perdana menteri, Shamsul Iskandar Akin, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini atas empat pertuduhan rasuah berjumlah RM176,829.

Shamsul, 49, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Suzana Hussin.

Bagi pertuduhan pertama, Shamsul didakwa bersetuju menerima RM100,000 daripada ahli perniagaan Albert Tei sebagai dorongan membantu syarikat Tei mempunyai kepentingan mendapat kelulusan lesen penerokaan mineral di Sabah.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu di tempat letak kereta Hotel Majestic, Kuala Lumpur pada 24 Nov 2023.

Bagi pertuduhan kedua, Shamsul didakwa menerima perabot dan peralatan elektrik berjumlah RM14,580.03 daripada Tei sebagai dorongan untuk membantu syarikat Tei mempunyai kepentingan mendapat kelulusan lesen penerokaan mineral di Sabah.

Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 31 Jan 2024 di 131, Jalan Medang Serai, Bukit Bandaraya, Kuala Lumpur.

Bagi pertuduhan ketiga, dia didakwa menerima wang tunai RM40,000 daripada Tei sebagai dorongan membantu firma Tei mempunyai kepentingan mendapat kelulusan lesen penerokaan mineral di Sabah.

Kesalahan itu didakwa dilakukan di lokasi sama seperti pertuduhan kedua pada 29 Jan 2024.

Menurut pertuduhan keempat, Shamsul didakwa menerima perabot dan barangan elektrik bernilai RM22,249 daripada Tei pada 26 Feb dan 5 Mac 2024, sebagai dorongan membantu syarikat Tei mempunyai kepentingan mendapat kelulusan lesen penerokaan mineral di Sabah.

Semua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum bawah Seksyen 24(1) akta sama yang membawa hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda tidak kurang lima kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana lebih tinggi, jika sabit kesalahan.

BERITA LANJUT MENYUSUL