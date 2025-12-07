Madani tak beza politik laksana dasar, kata Zahid

Zahid Hamidi turut ulangi pendirian Umno dukung kerajaan perpaduan sehingga habis penggal.

PUTRAJAYA : Kerajaan Madani sentiasa mengamalkan pendekatan tanpa membezakan kecenderungan politik dalam pelaksanaan dasar, kata Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi.

Beliau berkata Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri tidak pernah membezakan kawasan mengikut geografi politik dalam pelaksanaan dasar, termasuk pembangunan wilayah serta agihan peruntukan.

“Kerajaan Madani tidak pernah melihat perbezaan politik sebagai asas untuk membalas dendam, tidak pernah,” katanya sebagai ahli panel pada forum bertajuk “Kerajaan Madani- Retrospektif dan Memeta Perjalanan ke Hadapan” di sini hari ini.

Forum itu antara pengisian Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam (ARPA) yang diadakan sempena program Rancakkan Madani Bersama Malaysiaku.

Zahid yang juga menteri kemajuan desa dan wilayah berkata ia terbukti apabila negeri-negeri pembangkang juga menerima peruntukan besar melalui pelbagai lembaga kemajuan wilayah.

“Kita lihat mana mungkin Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis mendapat peruntukan melebihi negeri-negeri yang dari asalnya mendukung Anwar,” katanya.

Sementara itu, Zahid yang juga presiden Umno berkata parti akan terus mendukung kerajaan Madani bagi memastikan kestabilan politik dan kelangsungan agenda reformasi nasional.

“Insya-Allah saya menyerahkan diri saya dan parti saya untuk mendukung Kerajaan Madani hingga akhir penggal,” katanya.

Pada forum berkenaan, Zahid menggariskan pelbagai pembaharuan yang dilaksanakan dalam kerajaan bagi memperkukuh transformasi perkhidmatan awam.

Beliau berkata antaranya ialah kementerian dan agensi diubah kepada pusat keuntungan berbanding pusat kos, manakala pendekatan lintas fungsi dilaksanakan untuk memecah silo birokrasi dan meningkatkan keberkesanan serta impak dasar kerajaan.

Zahid turut mengetengahkan pencapaian penting dalam bidang pendidikan dan pembangunan modal insan, khususnya melalui ekosistem Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET).

“Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang memilih TVET meningkat daripada 57.4 peratus pada masa kini, dengan sasaran mencapai 70 peratus menjelang akhir RMK-13,” katanya.

Program Rancakkan Madani selama tiga hari yang bermula Jumaat menawarkan lebih 300 titik sentuhan perkhidmatan awam, karnival kerjaya, pameran interaktif, hiburan keluarga dan promosi khas untuk pengunjung.

Program Rancakkan Madani merupakan kesinambungan kepada Program Setahun Bersama Kerajaan MADANI (PSBKM) dan Program Dua Tahun Kerajaan MADANI (2TM) yang telah menjadi tradisi pelaporan tahunan Kerajaan Madani secara terus kepada rakyat.

Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam 2025 itu menghimpunkan pakar dasar dari sektor awam dan penggiat industri.