Anwar arah KKR ambil tindakan tegas kontraktor sambil lewa

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berucap pada Perhimpunan Bulanan Kementerian Kerja Raya di Kuala Lumpur hari ini. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, berkata Kementerian Kerja Raya (KKR) perlu mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor bersikap sambil lewa atau gagal melaksanakan projek mengikut jadual.

Anwar, yang juga menteri kewangan, berkata perkara itu penting kerana KKR kementerian bertanggungjawab terhadap pelbagai projek pembangunan membabitkan kepentingan rakyat.

“Kena sentiasa ada usaha untuk kita percepatkannya kerana misalnya ada orang memerlukan jambatan itu siap pada Januari, tetapi tertangguh hingga Februari, sebulan dia derita…tertangguh lagi enam bulan, dia sengsara, tertangguh 10 bulan jadi dukalara.

“Banyak projek infrastruktur ini tonggaknya KKR, jika berjaya, berjayalah pembangunan itu…jadi, kementerian perlu senaraikan semua projek, berapa ratus projek atau mungkin ribu di negara kita…pastikan rekod prestasi mereka, jangan tunggu sehingga selesai…kalau asyik sambil lewa dan lambat, kita nak (KKR) ambil sikap lebih keras pada kontraktor.”

Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan KKR di sini yang turut dihadiri Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi, Timbalannya Ahmad Maslan dan Ketua Setiausaha Negara Shamsul Azri Abu Bakar.