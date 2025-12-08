Rayuan pembebasan Isa Samad dijadual semula 5 Feb

Pendakwaan memfailkan notis rayuan untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan dan mengembalikan keputusan Mahkamah Tinggi yang mensabitkan Isa Samad atas sembilan pertuduhan rasuah.

PUTRAJAYA : Pendengaran rayuan pendakwaan terhadap pembebasan bekas pengerusi Felda Isa Samad daripada sembilan pertuduhan rasuah dijadualkan semula kepada 5 Feb tahun depan di Mahkamah Persekutuan.

Timbalan Pendakwa Raya Afzainizam Abdul Aziz berkata tarikh baharu itu ditetapkan semasa pengurusan kes yang dijalankan secara dalam talian di hadapan Timbalan Pendaftar Wan Fatimah Zaharah Wan Yussof hari ini.

Beliau memberitahu Bernama bahawa tarikh pendengaran yang sepatutnya ditetapkan pada 4 Dis terpaksa dijadualkan semula kerana Isa, 75, dimasukkan ke hospital.

Pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan pada 7 Mac lepas untuk mengetepikan keputusan Mahkamah Rayuan dan mengembalikan keputusan Mahkamah Tinggi yang mensabitkan Isa atas pertuduhan terbabit.

Pihak pendakwaan kemudiannya mengemukakan petisyen rayuan pada 26 Jun dengan 24 alasan bahawa Mahkamah Rayuan telah terkhilaf dari segi undang-undang dan fakta ketika melepaskan dan membebaskan Isa daripada semua pertuduhan.

Pada 6 Mac tahun lepas, panel tiga hakim Mahkamah Rayuan melepaskan dan membebaskan Isa selepas membenarkan rayuannya.

Panel itu sebulat suara mengetepikan sabitan dan hukuman penjara enam tahun serta denda RM15.45 juta yang dijatuhkan kepada Isa.

Mahkamah Rayuan juga membatalkan keputusan oleh Mahkamah Tinggi pada 3 Feb 2021 yang mendapati Isa bersalah atas sembilan pertuduhan rasuah yang didakwa dilakukan di Tingkat 49, Menara Felda, Platinum Park, Persiaran KLCC, Kuala Lumpur antara 21 Julai 2014 hingga 11 Dis 2015.

Bekas menteri mesar Negeri Sembilan itu didakwa menerima suapan berjumlah RM3.09 juta daripada Ahli Lembaga Pengarah Gegasan Abadi Properties Sdn Bhd ketika itu, Ikhwan Zaidel, melalui bekas pegawai khasnya, Muhammad Zahid Md Arip.

Bayaran itu dibuat sebagai tanda terima kasih kerana meluluskan pembelian Merdeka Palace Hotel & Suites di Kuching, Sarawak oleh Felda Investment Corporation Sdn Bhd pada harga RM160 juta.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 16(a)(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, yang boleh dihukum di bawah Seksyen 21(1) akta sama, memperuntukkan hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda tidak kurang lima kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi, jika sabit kesalahan.