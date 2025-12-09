Tak tepat dakwa speaker tiada kuasa isytihar DUN Lamag kosong

Pengerusi SPR Ramlan Harun berkata calon pilihan raya sah sebagai Adun selepas pegawai pengurus umum kemenangannya dan kematian pemenang sebelum angkat sumpah bermakna DUN itu kosong semula.

PETALING JAYA : Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menyifatkan dakwaan speaker Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah tiada kuasa mengisytiharkan kerusi Lamag kosong kerana Allahyarham Bung Moktar Radin tidak sempat mengangkat sumpah tidak tepat.

Pengerusi SPR, Ramlan Harun, berkata dari segi undang-undang, calon pilihan raya sah sebagai Adun selepas pegawai pengurus mengumumkan kemenangannya dan kematian pemenang sebelum majlis angkat sumpah bermakna DUN itu kosong semula.

“Alasan Allahyarham belum angkat sumpah sebagai Adun, jadi speaker tiada kuasa adalah tidak tepat.

“Urusan mengangkat sumpah ialah formaliti pentadbiran DUN.

“Apabila pegawai pengurus mengisytiharkan calon menang pilihan raya, dia sudah dikira sebagai Adun. Peraturan 25D dan 25F Penjalanan Pilihan Raya dibaca bersama,” katanya menurut Berita Harian.

Bung, 66, yang juga Ahli Parlimen Kinabatangan meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu, Jumaat lalu.

Pada PRN Sabah ke-17 lebih seminggu lalu, Bung berjaya mempertahankan kerusi Lamaq dengan majoriti 153 undi.

Sebelum ini, terdapat laporan mengatakan SPR perlu menentukan kedudukan kerusi Lamag kerana Bung belum mengangkat sumpah sebagai Adun di depan speaker DUN Sabah.

Ramlan berkata, speaker hanya perlu memaklumkan SPR berlaku kematian wakil rakyat dan SPR akan menentukan kekosongan kerusi itu.

“Jadi dalam konteks ini, apabila Perlembagaan negeri Sabah ‘silent’ (tiada ketetapan), SPR yang akan menentukan kekosongan terbabit.

“Bagi kerusi Parlimen pula, jelas dinyatakan kekosongan ditentukan oleh SPR di bawah speaker yang hanya memaklumkan kepada SPR.”

Sementara itu, Speaker DUN Sabah, Kadzim M Yahya, berkata beliau akan memaklumkan kekosongan kerusi Lamag kepada SPR apabila tiba masa sesuai, bukannya secara tergesa-gesa bagi menghormati keluarga Allahyarham.

“Tidak perlu kelam kabut kerana kubur masih merah, bunga pun masih segar. Kita hormati keluarga Allahyarham dahulu.

“Saya akan dapatkan pemakluman Jabatan Pendaftaran Negara lalu memaklumkan notis pengosongan kepada SPR,” katanya sambil menambah pihaknya perlu mendahulukan majlis angkat sumpah Adun baharu dan pembentangan belanjawan negeri.