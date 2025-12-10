Akta SIP dipinda beri nilai jangka panjang pasaran buruh, kata NCCIM

Presiden NCCIM N Gobalakrishnan berkata langkah Malaysia memperkukuh data pasaran buruh melalui pemberitahuan kekosongan jawatan berstruktur sejajar trend global. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) akan memberi nilai jangka panjang dan memperkukuh ekosistem pasaran buruh negara, kata Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia (NCCIM).

Presiden NCCIM, N Gobalakrishnan, berkata pindaan itu memperkenalkan penambahbaikan ketara terhadap manfaat pekerja, termasuk elaun pekerjaan semula awal lebih tinggi, peningkatan sokongan latihan dan elaun mobiliti baharu.

“Langkah ini akan membantu mempercepatkan penyepaduan semula pasaran buruh dan menangani jurang kemahiran – langkah penting ke arah membina tenaga kerja lebih berdaya tahan,” katanya dalam kenyataan.

Minggu lalu, Dewan Rakyat meluluskan pindaan Akta SIP bagi meluaskan sokongan kepada pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) yang menjadi penganggur dan memperkukuh tadbir urus skim insurans.

Pindaan itu turut mewajibkan majikan melaporkan kekosongan jawatan kepada Perkeso, langkah untuk menambah baik padanan pekerjaan, data pasaran buruh dan penggubalan dasar.

Pencarum Perkeso yang kehilangan pekerjaan juga berhak mendapat perlindungan dan sokongan latihan sehingga RM25,000, mengikut undang-undang dipinda itu.

Perkeso menjelaskan ia akan melaksanakan moratorium sehingga dua tahun sebelum menguatkuasakan dasar baharu itu sepenuhnya, yang memberi majikan, khasnya perusahaan kecil dan sederhana masa mencukupi untuk menyesuaikan diri.

Gobalakrishnan berkata, langkah Malaysia memperkukuh data pasaran buruh melalui pemberitahuan kekosongan jawatan oleh majikan sejajar amalan antarabangsa.

Beliau memetik contoh India dan Akta Pertukaran Pekerjaan (Pemberitahuan Wajib Kekosongan) 1959 negara itu yang mewajibkan majikan dalam sektor tertentu memaklumkan kekosongan pekerjaan dan jawatan diisi kepada kerajaan.

“Pengalaman India menunjukkan sistem sedemikian, apabila dilaksanakan secara berperingkat dan disokong pendidikan kepada majikan, boleh meningkatkan keterlihatan pasaran buruh, menghasilkan padanan pekerjaan lebih baik dan memperkukuh inisiatif pekerjaan kerajaan.”

Beliau berkata, moratorium dan pengecualian fleksibel Malaysia meletakkan negara sejajar amalan terbaik global sambil memastikan perniagaan mempunyai masa mencukupi untuk menyesuaikan diri bagi peralihan lebih lancar.

“Kami percaya pindaan Akta EIS, digabung dengan pelaksanaan berperingkat dan disokong dengan baik, akan memperkukuh ekosistem pekerjaan Malaysia serta memanfaatkan majikan, pekerja dan ekonomi lebih luas.”