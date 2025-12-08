MYFutureJobs bakal jadi infrastruktur awam penting untuk majikan, kata MTUC

Portal MYFutureJobs merekodkan lebih 200,000 kejayaan penempatan pekerjaan daripada lebih 1.5 juta kekosongan jawatan yang diiklankan tahun lalu. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) menyambut baik peraturan yang mewajibkan majikan melaporkan kekosongan jawatan di portal MYFutureJobs sebagai satu langkah penting bagi memastikan ketelusan pekerjaan dan akses yang lebih luas kepada peluang pekerjaan untuk rakyat.

Minggu lalu, Dewan Rakyat meluluskan pindaan kepada Akta Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) yang bertujuan menambah baik faedah untuk pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) yang kehilangan pekerjaan serta memperkukuh tadbir urus skim insurans pekerjaan.

Di bawah Seksyen 45F, majikan diwajibkan untuk memaparkan kekosongan jawatan di MYFutureJobs, portal pekerjaan kebangsaan, bagi memastikan jawatan berkenaan dapat dilihat secara terbuka oleh pencari kerja tempatan.

Presiden MTUC, Halim Mansor, berkata undang-undang itu melengkapkan usaha majikan mendapatkan bakat, terutamanya kerana ia tidak menghalang mereka daripada menggunakan saluran pengambilan lain seperti JobStreet, LinkedIn atau agensi swasta.

“Cara terbaik untuk melihat MYFutureJobs adalah seperti lebuh raya tanpa tol. Orang masih memilih kenderaan mereka – bas, lori, perkhidmatan e-panggilan atau kereta persendirian – tetapi jalan itu sendiri ialah infrastruktur awam, terbuka kepada semua,” katanya.

“MYFutureJobs ialah lebuh raya untuk pasaran pekerjaan. Laman pekerjaan swasta ialah kenderaan. Seksyen 45F memastikan jalan itu ada dan kekosongan jawatan tidak disimpan dalam kalangan kelompok kecil sahaja.”

Portal itu terbukti berkesan, dengan merekodkan lebih 200,000 kejayaan penempatan pekerjaan daripada lebih 1.5 juta kekosongan jawatan yang diiklankan tahun lalu. Sehingga 30 Nov 2025, MYFutureJobs menempatkan hampir 200,000 pencari kerja daripada lebih 1.3 juta kekosongan, dengan lebih 170,000 majikan berdaftar di platform tersebut.

Halim berkata pendaftaran dan penyenaraian kekosongan jawatan di MYFutureJobs adalah mudah, terutamanya kerana Perkeso menyediakan bantuan pengambilan pekerja secara percuma – termasuk penyenaraian pendek, pemadanan calon dan jemputan ke pameran kerjaya – tanpa kos tambahan.

Beliau berkata dari perspektif MTUC, sukar untuk mempertahankan mengapa sesebuah syarikat yang mendapat manfaat daripada tenaga kerja Malaysia dan sistem perlindungan sosial negara enggan mendedahkan kekosongan jawatannya.

“Sebagai presiden MTUC, pendirian saya jelas: jika sesuatu pekerjaan wujud di negara ini, pekerja Malaysia sepatutnya dapat melihatnya. Jika anda yakin dengan perniagaan anda dan serius mahu mengambil pekerja terbaik, anda tidak seharusnya takut dengan platform awam.”

Perniagaan seperti Bank Simpanan Nasional (BSN) dan Parkson Corporation mengalu-alukan peningkatan penggunaan MYFutureJobs. Seorang jurucakap Parkson Corporation berkata memaparkan kekosongan jawatan di platform itu adalah proses yang mudah.

Jurucakap itu menambah bahawa pencarian calon juga mudah selepas majikan memilih set kemahiran yang diperlukan, sambil menyatakan Parkson telah merekrut jawatan kritikal berkemahiran tinggi – termasuk pengurus IT kanan dan eksekutif IT kanan – melalui MYFutureJobs.

Seorang jurucakap BSN pula berkata untuk mengaktifkan platform itu adalah ‘sangat mudah’ dan setanding dengan platform pengambilan lain seperti LinkedIn, terutamanya dengan fungsi paparan pemberitahuan yang memaklumkan syarikat tentang padanan calon berpotensi.

“Kami hanya tetapkan set kemahiran yang diperlukan, contohnya untuk juruaudit, dan sistem mula bekerja,” kata jurucakap BSN itu.

“Bagi kami, ia merupakan satu alat yang sangat bagus.”