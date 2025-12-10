Jemaah Menteri setuju mansuh peruntukan denda dalam RUU SIP

Menteri Steven Sim kata Perkeso akan melakukan penambahbaikan pada Seksyen 45F RUU SIP, termasuk pemansuhan peruntukan denda.

PETALING JAYA : Jemaah Menteri bersetuju untuk memansuhkan peruntukan denda bawah Seksyen 45F(4) dalam Rang Undang-undang (RUU) Sistem Insurans Pekerjaan (Pindaan) 2025.

Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata keputusan ini susulan kebimbangan pihak industri berhubung peruntukan tersebut, yang mewajibkan majikan memaklumkan portal pekerjaan nasional, MYFutureJobs, tentang sebarang kekosongan jawatan atau berdepan penalti RM10,000.

Sehubungan itu, pembentangan RUU berkenaan di Dewan Negara pada sesi bulan ini akan ditangguh, bagi membolehkan membolehkan Pertubuhan Keselamatan Sosial melakukan penambahbaikan pada Seksyen 45F, termasuk pemansuhan peruntukan denda dalam seksyen terbabit.

“Kerajaan sentiasa berpegang dasar yang hendak dilaksanakan mestilah bersesuaian dengan realiti industri di samping dapat memberi manfaat kepada semua pihak,” menurut kenyataan.

“Cadangan penambahbaikan Seksyen 45F akan dibawa ke sesi libat urus bersama pemegang taruh industri termasuk pekerja dan majikan, sebelum RUU ini dibawa semula ke Parlimen tahun depan.”

Minggu lalu, Dewan Rakyat meluluskan pindaan kepada Akta Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) bagi meningkatkan faedah kepada pencarum Perkeso yang kehilangan pekerjaan, serta memperkukuh tadbir urus pelaksanaan SIP.

Perkeso akan melaksanakan moratorium sehingga dua tahun sebelum menguatkuasakan pindaan Akta SIP, bagi memastikan peralihan teratur dan tidak membebankan majikan, khususnya bagi membantu perusahaan kecil dan mikro menyesuaikan diri.