Anak autistik Ismanira perlukan sentuhan ibu, peguam beritahu mahkamah

Ismanira Abdul Manaf memfailkan rayuan bulan lalu bagi mencabar sabitan serta hukuman penjara lima tahun terhadapnya kerana mengabaikan anak autistik Zayn Rayyan Abdul Matin. (Gambar Bernama)

SHAH ALAM : Ismanira Abdul Manaf, ibu kepada Allahyarham Zayn Rayyan Abdul Matin, memohon penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sementara menunggu rayuan dengan alasan terdapat keadaan khas melibatkan seorang lagi anaknya yang juga autistik.

Peguamnya, Haresh Mahadevan, memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa anak lelakinya yang berusia enam tahun itu memerlukan penjagaan, pemantauan rapi dan sokongan emosi berterusan daripada ibu kandungnya.

“Jika permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman ini tidak dibenarkan, ia boleh menjejaskan keadaan kanak-kanak itu dan berpotensi menyebabkan tekanan emosi, kemerosotan perkembangan serta kemurungan,” katanya.

Haresh berkata Pakar Psikologi Kanak-kanak, Dr Noor Aishah Rosli, dalam laporannya menyatakan kanak-kanak itu mengalami tekanan emosi yang ketara apabila dipisahkan daripada Ismanira.

Beliau berkata memaksa suaminya, Zaim Ikhwan Zahari, membawa anak tersebut melawat Ismanira di penjara Kajang setiap dua bulan adalah tidak sesuai.

“Sebagai kanak-kanak autistik, dia sangat bergantung kepada sentuhan fizikal sebagai kaedah utama pengawalan emosi, keselesaan dan komunikasi.

“Namun, lawatan penjara di Kajang dijalankan secara ketat melalui cermin kaca, yang melarang sebarang bentuk sentuhan fizikal, termasuk pelukan, sentuhan atau pergerakan menenangkan lain yang penting untuk kestabilan psikologinya,” katanya.

Haresh juga berkata persekitaran penjara juga tidak sesuai, bising dan menakutkan serta tidak kondusif untuk kebajikan emosi seorang kanak-kanak, sambil menambah Ismanira tiada rekod jenayah lampau dan sentiasa hadir ke perbicaraan tanpa gagal.

Timbalan Pendakwa Raya, Raja Zaizul Faridah Raja Zaharudin membantah permohonan penangguhan itu dengan alasan pihak pembelaan tidak mengemukakan afidavit perubatan mengenai keadaan kanak-kanak berkenaan.

Hakim Aslam Zainuddin menetapkan 23 Dis untuk keputusan.

Ismanira memfailkan notis rayuan bulan lalu bagi mencabar sabitan serta hukuman penjara lima tahun yang dijatuhkan ke atasnya.

Dalam keputusan pada 31 Okt, hakim perbicaraan Syahliza Warnoh menolak permohonan awal Ismanira untuk menangguhkan hukuman sementara menunggu rayuan, dengan alasan tiada keadaan khas untuk membenarkannya.

Ismanira juga diperintahkan menandatangani bon berkelakuan baik selama dua tahun dengan seorang penjamin serta deposit keselamatan RM3,000, dan menjalani khidmat masyarakat selama 120 jam dalam tempoh enam bulan selepas dibebaskan.

Ismanira dan suaminya, Zaim, didakwa tahun lalu atas pertuduhan mengabaikan Zayn dengan cara yang berkemungkinan menyebabkan kecederaan fizikal.

Zaim dibebaskan pada Julai selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya.