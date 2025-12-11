Budak 1 tahun meninggal dunia, pengasuh ditahan

Ketua Polis Seremban Azahar Abdul Rahim, berkata bedah siasat mendapati terdapat kecederaan pada bahagian abdomen. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Kanak-kanak perempuan berusia setahun meninggal dunia selepas dibawa dalam keadaan tidak sedarkan diri ke sebuah klinik swasta di Bandar Sendayan, Isnin lalu.

Ketua Polis Seremban Azahar Abdul Rahim, berkata mangsa dibawa ibunya ke klinik berkenaan pada 5.50 petang sebelum doktor bertugas melakukan bantuan pernafasan (CPR), namun mangsa disahkan meninggal dunia.

Beliau berkata, siasatan awal mendapati sebelum kejadian mangsa dijaga pengasuh berusia 32 tahun dikatakan berada dalam keadaan lemah.

“Mangsa dijaga oleh pengasuh itu lebih kurang lima bulan, mayat kanak-kanak itu telah dihantar ke Hospital Rembau untuk bedah siasat dan keputusan mendapati terdapat kecederaan pada bahagian abdomen. Pengasuh itu ditahan dan diberi jaminan,” katanya menurut Bernama.

Kes disiasat di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 dan siasatan lanjut masih diteruskan.