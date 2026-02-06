Lori terbalik, warga asing maut

Seorang lelaki warga asing meninggal dunia susulan lori dipandu hilang kawalan lalu terjunam di satu kawasan pembinaan. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Seorang pekerja binaan maut selepas lori simen terbalik di tapak pembinaan berhampiran Hospital Pulau Pinang di Jalan Residensi, George Town, Pulau Pinang.

Pusat Gerakan Operasi Bomba Pulau Pinang, berkata pihaknya menerima panggilan pada 11.29 pagi dengan operasi dibantu pasukan dari Balai Bomba Jalan Perak dan Lebuh Pantai.

“Maklumat awal di lokasi mendapati mangsa telah tersepit di bahagian pemandu,” katanya dalam kenyataan.

Katanya, lelaki berkenan dikeluarkan pada 12.55 tengah hari dan disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan.

“Mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya dan operasi ditamatkan pada 1.16 petang,” katanya.