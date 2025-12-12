AGC bantah permohonan keluarga Syamsul dapatkan laporan awal perubatan

Syamsul Haris Shamsudin meninggal dunia 28 Julai lalu ketika menjalani latihan di Lapang Sasar Imunisasi Tempur, Pusat Latihan Tempur Tentera Darat di Ulu Tiram, Johor. (Gambar Facebook)

SHAH ALAM : Jabatan Peguam Negara (AGC) membantah permohonan keluarga pelatih Palapes Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Syamsul Haris Shamsudin, untuk mendapatkan laporan bedah siasat awal dan nota perubatan berkaitan kematian pemuda itu.

Timbalan Pendakwa Raya Raja, Zaizul Faridah Raja Zaharudin, yang mewakili peguam negara selaku responden dalam permohonan itu, memohon supaya Mahkamah Tinggi memberikan tempoh seminggu kepada AGC untuk memfailkan afidavit balasan.

Hakim Bhupindar Singh Gucharan Singh Preet mengarahkan supaya jawapan AGC difailkan selewat-lewatnya pada 26 Dis, dengan pihak keluarga diberi sehingga 9 Jan untuk menjawab.

Beliau berkata tarikh untuk hujahan lisan hanya akan ditetapkan selepas kedua-dua pihak selesai membuat pemfailan.

Hakim turut menetapkan tarikh sebutan pada 19 Jan.

Keluarga Syamsul diwakili peguam Aiman Haziq Saiful Kamal.

Keluarga pelajar itu sebelum ini mempersoalkan tindakan Hospital Kota Tinggi di Johor yang terus berdiam diri berhubung permintaan mereka untuk mendapatkan laporan bedah siasat awal dan rekod perubatan.

Peguam mereka, Naran Singh, berkata walaupun pegawai penyiasat berkongsi laporan bedah siasat itu kepadanya, dokumen berkenaan tidak sepatutnya datang daripada pihak ketiga.

Syamsul, 22, meninggal dunia pada 28 Julai dalam keadaan yang tidak jelas ketika menjalani latihan di Lapang Sasar Imunisasi Tempur, Pusat Latihan Tempur Tentera Darat di Ulu Tiram, Johor

Beliau dilaporkan mengalami sawan sebelum meninggal dunia dan kes itu pada awalnya diklasifikasikan sebagai mati mengejut.

Bagaimanapun, ibunya, Ummu Haiman Bee Daulatgun, mendakwa tubuh anaknya mempunyai kesan lebam dan kecederaan yang lebih konsisten dengan serangan fizikal dan bukannya akibat sawan.

Pada 26 Ogos, Mahkamah Tinggi mengarahkan mayat Syamsul digali semula bagi tujuan bedah siasat kedua selepas permohonan dibuat oleh ibunya.

Pada 28 Nov, Naran berkata bedah siasat kedua menunjukkan mendiang mengalami kecederaan teruk pada bahagian leher ketika masih hidup.

Susulan laporan itu, AGC mengklasifikasikan semula kematian Syamsul sebagai kes bunuh dan mengarahkan polis memulakan siasatan.