Pencari petai ditembak

Ketua Polis Kuala Pilah Muhamad Mustafah Hussin, berkata pihaknya masih menyiasat motif dan sedang mengesan suspek.

KUALA PILAH : Seorang lelaki cedera dipercayai ditembak individu tidak dikenali semasa mencari petai di kawasan hutan Kampung Maasop, Senaling.

Ketua Polis Kuala Pilah Muhamad Mustafah Hussin, berkata semasa kejadian mangsa berusia 47 tahun berada di lokasi seorang diri.

“Mangsa dikatakan terkena tembakan peluru penabur di bahagian rusuk sebelah kanan dan belakang, sempat menghubungi ahli keluarga untuk meminta bantuan,” katanya dalam kenyataan.

Mustafah berkata, mangsa yang bekerja sendiri dihantar ke Hospital Tuanku Ampuan Najihah dan dilaporkan stabil.

Beliau berkata, siasatan dijalankan termasuk bagi mengenal pasti suspek serta motif kejadian mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 3 Akta Senjatapi (Penalti Lebih Berat) 1971.

Orang ramai mempunyai maklumat kejadian diminta menghubungi IPD Kuala Pilah menerusi talian 06-4842999 atau pegawai penyiasat Muhammad Helmi Hussin 018-9851207 untuk membantu siasatan.