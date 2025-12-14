Pelajar tahfiz maut, Myvi bertembung lori sawit

Keadaan kereta mangsa yang remuk selepas bertembung dengan sebuah lori membawa muatan sawit di KM60 Jalan Pekan-Rompin dekat Kampung Merchong di Nenasi, Pahang malam tadi. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Seorang pelajar maahad tahfiz maut selepas kereta Perodua Myvi yang dipandunya terbabas sebelum bertembung dengan lori membawa muatan sawit di KM60 Jalan Pekan-Rompin dekat Kampung Merchong di Nenasi, Pahang malam tadi.

Dalam kejadian kira-kira 11.05 malam itu, mangsa, Muhammad Fakhri Waqiuddin Basri, 22, dari Bandar Indera Mahkota meninggal dunia di lokasi kejadian, lapor Sinar Harian.

Ketua Polis Pekan, Mohd Zaidi Mat Zin berkata, siasatan awal mendapati, mangsa dalam perjalanan dari arah Pekan menghala ke Rompin manakala lori membawa muatan sawit dari arah bertentangan.

Katanya, ketika tiba di lokasi kejadian, kereta dipandu mangsa dipercayai hilang kawalan lalu terbabas masuk ke laluan bertentangan dan bertembung dengan lori.

“Akibat dari kemalangan tersebut mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian,” katanya.

Menurutnya, pemandu lori berusia 28 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan.

Zaidi berkata jenazah mangsa dibawa ke Hospital Pekan untuk proses bedah siasat dan kes disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987.