Rundingan pemberian khas Sabah bersambung 19 Dis, kata Amir Hamzah

Sebelum ini, Putrajaya setuju menaikkan amaun pemberian khas kepada RM600 juta pada 2025, berbanding RM300 juta pada 2023.

PETALING JAYA : Rundingan pemberian khas kepada Sabah akan bersambung 19 Dis, kata Menteri Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan.

Beliau berkata, kerajaan Sabah dan kerajaan persekutuan telah menyatakan komitmen melaksanakan perbincangan secara progresif bagi memastikan proses rundingan berjalan teratur.

“Kerajaan persekutuan telah meneruskan rundingan bersama kerajaan negeri Sabah pada 17 Nov 2025 dan menubuhkan satu Jawatankuasa Rundingan Pemberian Khas Peringkat Pegawai di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah.

“Selain itu, turut dibincangkan adalah terma rujukan yang digunakan sebagai panduan semasa rundingan dilaksanakan kelak,” katanya menurut Bernama ketika menggulung sesi perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan (Belanjawan) 2026, di Dewan Negara.

Amir Hamzah berkata, kerajaan persekutuan melalui platform Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MTPMA63) komited merundingkan kadar pemberian khas yang lebih baik termasuk meningkatkan amaun pemberian khas kepada Sabah.

“Pada 2023, kerajaan persekutuan telah menaikkan amaun pemberian khas Sabah kepada RM300 juta. Mulai 2025, kerajaan bersetuju menaikkan amaun pemberian khas hampir sekali ganda lagi kepada RM600 juta.

“Pembayaran ini adalah secara interim, sementara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah sedang merumuskan kaedah baharu yang menentukan pemberian khas masa hadapan,” katanya.

Beliau berkata, kerajaan persekutuan sentiasa prihatin dengan keperluan peruntukan di Sabah, dengan peruntukan mengurus dan pembangunan terus meningkat daripada RM14 bilion pada 2023, kepada RM17 bilion pada 2026.

Katanya, peruntukan ini disalurkan bagi melaksanakan pembangunan strategik seperti Lebuhraya Pan Borneo Sabah, bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, jalan perhubungan desa, jalan luar bandar, dan kemudahan ameniti sosial.