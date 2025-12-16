2 mangsa kren runtuh masih di hospital

Runtuhan dan kebakaran kren mengangkat arang batu di Loji Janakuasa Tanjung Bin Sabtu lalu meragut nyawa dua pekerja kontraktor, manakala tiga lagi cedera dalam insiden itu. (Gambar JBPM)

PETALING JAYA : Seorang kakitangan kontraktor yang cedera dalam runtuhan dan kebakaran kren mengangkat arang batu di Loji Janakuasa Tanjung Bin, Johor sudah dibenarkan keluar hospital.

Malakoff Corporation Berhad (Malakoff) berkata, pihaknya akan terus memantau rapi keadaan dua mangsa masih dirawat di hospital.

Ia berkata, operasi di Loji Janakuasa Tanjung Bin berjalan seperti biasa, tetapi siasatan dalaman insiden itu giat dijalankan pihaknya.

Menurutnya, ia turut bekerjasama rapat dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) serta pihak berkuasa pengawal seliaan berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian.

“Keselamatan dan integriti operasi kami kekal sebagai keutamaan tertinggi dan kami komited terhadap ketelusan sepanjang proses ini,” katanya menurut Harian Metro.

Sabtu itu, dua pekerja, Muhammad Alfarid Ahmad, 19, dan Muhammad Amaluddin Hisamudin, 22, meninggal dunia, manakala tiga lagi dirawat di Hospital Sultanah Aminah di Johor Bahru.

Malakoff menzahirkan dukacita atas kehilangan dua kakitangan kontraktor dan berkata sokongan berterusan akan dihulurkan kepada keluarga mangsa.