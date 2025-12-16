6 lelaki ditahan bergaduh depan restoran di P Pinang

Tangkap layar video tular menunjukkan sekumpulan lelaki bergaduh di hadapan sebuah restoran di Jelutong, Pulau Pinang semalam.

PETALING JAYA : Polis menahan enam lelaki kerana disyaki terlibat dalam satu pergaduhan di hadapan sebuah restoran di Jalan Lenggong, Jelutong, Pulau Pinang semalam.

Ketua Polis Daerah Timur Laut Abdul Rozak Muhammad berkata kejadian kira-kira 7.30 malam di hadapan sebuah restoran itu melibatkan sekumpulan lelaki warga tempatan.

Katanya, punca kejadian dipercayai akibat pertikaian urusan jual beli kereta di antara dua kumpulan yang terlibat.

“Siasatan polis terhadap kejadian itu membawa kepada penangkapan enam lelaki warga tempatan berusia dalam lingkungan 25 hingga 28 tahun.

“Empat suspek direman tiga hari hingga Khamis ini bagi membantu siasatan manakala dua lagi dibebaskan hari ini,” katanya dalam satu kenyataan.

Menurutnya, kes itu disiasat di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh.

Terdahulu tular video memaparkan sekumpulan lelaki bergaduh di hadapan sebuah restoran di Pulau Pinang. Video itu turut memaparkan seorang lelaki dipukul menggunakan topi keledar.