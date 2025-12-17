Agong titah Jemaah Menteri utama kepentingan rakyat

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim (kiri) bersama Anwar Ibrahim (dua dari kiri) dan Fadillah Yusof (dua dari kanan) selepas istiadat pelantikan dan angkat sumpah menteri serta timbalan menteri baharu di Istana Negara, hari ini. (Gambar Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar)

PETALING JAYA : Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya anggota Jemaah Menteri sentiasa menjalankan amanah dengan penuh integriti dan meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan.

Sultan Ibrahim bertitah keutamaan kerajaan antara lain perlu menitikberatkan kesejahteraan rakyat, kestabilan negara serta kemakmuran ekonomi, seiring prinsip tadbir urus baik.

Baginda turut menekankan pentingnya kerjasama di kalangan anggota Jemaah Menteri bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan cekap dan berkesan.

“Menteri dan timbalan menteri perlu sentiasa turun padang mendengar suara rakyat.

“Anda perlu menjalankan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh dedikasi dan komitmen tinggi,” titah Baginda kepada Royal Press Office.

Terdahulu, Agong berkenan berangkat ke Istiadat Pengurniaan Surat Cara Pelantikan dan Istiadat Mengangkat Sumpah Jawatan dan Setia serta Sumpah Simpan Rahsia oleh menteri serta timbalan menteri.

Pada majlis itu, seramai tujuh menteri dan lapan timbalan menteri baharu mengangkat sumpah di hadapan Sultan Ibrahim.

Menteri yang mengangkat sumpah ialah Arthur Joseph Kurup (menteri sumber asli dan kelestarian alam), Noraini Ahmad dilantik (menteri perladangan dan komoditi), R Ramanan (menteri sumber manusia) dan Akmal Nasir (menteri ekonomi).

Mustapha Sakmud (menteri di Jabatan Perdana Menteri (Sabah dan Sarawak), Zulkifli Hasan dilantik (menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)) dan Dr Taufiq Johari (menteri belia dan sukan).

Timbalan menteri pula Sim Tze Tzin (timbalan menteri pelaburan, perdagangan dan industri), Shahar Abdullah (timbalan menteri ekonomi), R Yuneswaran (timbalan menteri perpaduan negara) serta Mordi Bimol (timbalan menteri belia dan sukan).

Syed Ibrahim Syed Noh (timbalan menteri sumber asli dan kelestarian alam), Chiew Choon Man (timbalan menteri pelancongan, seni dan budaya), Lo Su Fui (timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan)) dan Marhamah Rosli (timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)).