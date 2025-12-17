Parti ada pandangan berbeza, Umno Sabah ulas niat anak Bung enggan tanding

Sebelum ini, Ketua Pemuda Umno Kinabatangan Naim Kurniawan tidak berniat untuk bertanding di DUN Lamag yang kosong susulan kematian ayahnya Bung Moktar Radin, 5 Dis lalu. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Umno Sabah enggan mengesahkan sama ada anak Bung Moktar Radin, Naim Kurniawan, dalam kelompok empat nama dikenal pasti sebagai calon menjelang PRK DUN Lamag dan Parlimen Kinabatangan, 24 Jan ini.

Minggu lalu, Naim menyuarakan niat untuk tidak bertanding di DUN Lamag yang kosong susulan pemergian ayahnya itu, pada 5 Dis.

Beliau juga membuat syor supaya kriteria calon yang boleh dipertimbangkan antaranya berumur 50 tahun ke bawah, berpendidikan, dan setia.

Ketua Umno negeri, Jafry Ariffin, berkata beliau menghormati pandangan Naim, namun di peringkat pimpinan ada pandangan berbeza.

“Berkenaan kenyataan (Naim), itu dia punya pandangan tapi di peringkat kepimpinan, kita juga mempunyai pandangan berbeza,” katanya menurut Harian Metro.

Jafry enggan mengesahkan sama ada Naim tersenarai dalam empat nama dimaksudkan.

“Tiada komen (nama Naim sebagai calon). Belum lagi diputuskan. Kita tunggu dan lihat.”

Sebelum ini, timbul suara akar umbi Umno Kinabatangan yang mencadangkan Naim dicalonkan di Lamag. Bagi kerusi Parlimen Kinabatangan yang turut kosong, Adun Sukau Jafri Ariffin dikatakan menjadi pilihan utama.

Pada PRN Sabah 29 Nov lalu, Bung mempertahankan DUN Lamag dengan majoriti 153 undi dalam saingan enam penjuru.

Pada PRU 2022, Bung turut mempertahankan kerusi Parlimen Kinabatangan yang dipegangnya selama lima penggal dengan majoriti 4,330 undi.