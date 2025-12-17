Pelantikan Marhamah ibarat ‘pelempang’ kepada Amanah, kata pemimpin Pemuda

Azri Abdullah berkata Mujahid Yusof Rawa, Suhaizan Kaiat atau Hasbie Muda boleh dilantik di portfolio hal ehwal agama.

PETALING JAYA : Seorang pemimpin Pemuda Amanah mempersoalkan pelantikan aktivis Marhamah Rosli sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri (hal ehwal agama) sedangkan parti itu mempunyai calon layak.

Melabel pelantikan itu sebagai ‘satu pelempang’ kepada Amanah, Exco Pemuda parti itu Azri Abdullah berkata kerajaan boleh memilih wakilnya seperti Timbalan Presiden Mujahid Yusof Rawa, Ahli Parlimen Pulai Suhaizan Kaiat atau Ketua Pemuda Hasbie Muda.

Mujahid dan Hasbie adalah senator manakala Suhaizan mewakili Parlimen Pulai. Mujahid pernah menjadi menteri menjaga hal ehwal agama ketika pentadbiran Pakatan Harapan (PH) 1.0 dari 2018 hingga 2020.

“Pelantikan Marhamah sebagai timbalan menteri agama ini sebenarnya satu pelempang kepada Amanah’

“Takkan tiada satu ahli Amanah yang layak terbabit di kementerian agama,” kata Azri di aplikasi X.

Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan Kabinet yang menyaksikan Mohd Na’im Mokhtar digugurkan sebagai menteri menjaga hal ehwal agama.

Timbalannya Zulkifli Hasan menggantikan tempat Na’im manakala Marhamah mengisi kekosongan orang nombor dua di portfolio terbabit.

Pemimpin Amanah yang kekal bagi portfolio masing-masing adalah Presiden Mohamad Sabu (menteri pertanian dan keterjaminan makanan) dan Naib Presiden Dzulkefly Ahmad (menteri kesihatan).

Naib Presiden Adly Zahari (pertahanan) dan Ketua Wanita Athirah Sabu (perumahaan dan kerajaan tempatan) kekal sebagai timbalan menteri.

Setiausaha Agung Amanah Faiz Fadzil berkata pengekalan empat pemimpin utama Amanah dalam saf menteri dan timbalan menteri baharu menunjukkan Anwar berpuas hati dengan prestasi mereka.