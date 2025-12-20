Warisan terbuka kerjasama dengan parti Semenanjung menjelang PRU16

Presiden Warisan Shafie Apdal, berkata kerjasama dengan parti Semenanjung lebih sesuai di peringkat persekutuan.

PETALING JAYA : Warisan terbuka bekerjasama dengan parti Semenanjung menjelang PRU16 walaupun sebelum ini menolak pakatan itu, pada PRN Sabah bulan lalu.

Presiden Shafie Apdal, berkata beliau menolak kerjasama dengan parti berpangkalan di Semenanjung untuk membentuk kerajaan negeri terdiri parti tempatan pada PRN Sabah 29 Nov lalu.

“Saya boleh bekerjasama dengan orang lain atau membentuk pengaturan bagi mengambil alih kuasa.

“Tetapi, kita mempunyai nilai kita sendiri,” katanya menurut Malaysiakini.

Warisan menang 25 kerusi pada PRN Sabah itu, menguasai jumlah kerusi kedua terbesar di belakang Gabungan Rakyat Sabah (GRS) yang memperoleh 29 kerusi. GRS kemudiannya membentuk kerajaan negeri dengan sokongan Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan, dan parti lain.

Shafie berkata partinya tidak menentang kerjasama dengan parti Semenanjung, namun percaya kerjasama sedemikian paling sesuai di peringkat nasional, mengambil kira Warisan sememangnya sudah melakukannya dengan kerajaan persekutuan.

Dalam perkembangan berasingan, Shafie berkata Warisan belum memutuskan sama ada akan bertanding pada PRK bagi kerusi DUN Lamag dan kerusi Parlimen Kinabatangan yang bakal berlangsung 24 Jan ini.

Beliau berkata, perbincangan masih lagi dijalankan. “Tiada keputusan lagi. Kami tidak pasti sama ada Umno atau parti lain akan bertanding. Kita perlu mendengar pengundi terlebih dahulu.”

Semalam, BN memilih Naim Kurniawan, anak kepada Allahyarham Bung Moktar Radin, sebagai calon di Kinabatangan. Bung, yang merupakan pengerusi BN Sabah, mewakili Kinabatangan selama enam penggal sejak 1999. Beliau meninggal dunia pada 5 Dis pada usia 66 tahun.