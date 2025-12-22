AS mahu Kemboja, Thailand laksana sepenuhnya Perjanjian Damai KL

Timbalan Jurucakap Utama Thomas Tommy Pigott, berkata gesaan itu turut merangkumi mekanisme bagi mempercepat usaha pembersihan periuk api serta menangani isu-isu sempadan.
“Kami mengalu-alukan pemimpin Asean yang berhimpun minggu ini bagi menyokong Kemboja dan Thailand demi menghormati sepenuhnya komitmen mereka dalam menamatkan konflik ini,” katanya dalam kenyataan dikeluarkan Jabatan Negara AS.
Menteri-menteri luar dan pegawai Asean dijadual berhimpun di Kuala Lumpur pada Isnin bagi menghadiri mesyuarat khas untuk membincangkan situasi berterusan antara Kemboja dan Thailand.
Mesyuarat Khas Menteri-menteri Luar Asean itu akan dipengerusikan oleh Menteri Luar Mohamad Hasan.