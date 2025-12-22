Kementah tegas komitmen pada undang-undang susulan laporan libat pegawai tentera

Kementerian Pertahanan menasihati orang ramai agar tidak buat spekulasi sehingga siasatan selesai, susulan laporan libat pegawai tentera.

PETALING JAYA : Kementerian Pertahanan (Kementah) menegaskan komitmen pada pematuhan undang-undang dan prinsip keadilan, susulan dakwaan kes pengubahan wang yang dilaporkan kepada pihak berkuasa, melibatkan seorang pegawai atasan tentera.

Menteri Mohamed Khaled Nordin berkata kementerian menunggu hasil siasatan rasmi sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan lanjut atau mengambil tindakan seterusnya, selaras peruntukan undang-undang.

“Kementah menghormati sepenuhnya proses undang-undang yang akan dilaksana dan dijalankan,” menurut kenyataan.

Kementerian menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi, tuduhan atau penghakiman sendiri sehingga siasatan selesai dan dapatan rasmi diumumkan oleh pihak berkuasa.

Terdahulu, seorang aktivis dilaporkan membuat laporan polis di IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur berhubung dakwaan tersebut.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia turut meminta aktivis berkenaan tampil membuat laporan rasmi.

Ketua Pesuruhjaya Azam Baki dilapor berkata SPRM belum menerima sebarang aduan rasmi atau bukti dokumentasi berkaitan perkara tersebut.