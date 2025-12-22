Lebih 800 juta e-invois dikeluarkan setakat ini

E-invois diperkenalkan secara berperingkat bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran percukaian serta menyokong pertumbuhan ekonomi digital.

CYBERJAYA : Pelaksanaan sistem e-invois menunjukkan prestasi memberangsangkan apabila lebih 820.5 juta e-invois dikeluarkan setakat hari ini, melibatkan penyertaan lebih 111,600 pembayar cukai.

Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Abu Tariq Jamaluddin, berkata penyertaan tersebut bukan sahaja merangkumi pembayar cukai fasa pertama hingga fasa ketiga yang melaksanakan e-invois secara mandatori, malah melibatkan pembayar cukai fasa keempat yang menyertai secara sukarela.

“Statistik ini menunjukkan pelaksanaan e-invois diterima dengan sangat baik dalam kalangan perniagaan. Tahap pematuhan secara mandatori juga mencatatkan peratusan yang amat memberangsangkan.

“Bagi fasa I dan II, tahap pematuhan melebihi 90%. Fasa III pula belum sampai penghujung (Disember 2025), namun ia telah mencatatkan pematuhan melebihi 80%,” katanya pada sidang media.

Kerajaan memperkenalkan pelaksanaan e-invois secara berperingkat bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran percukaian serta menyokong pertumbuhan ekonomi digital.

E-invois diperkenalkan di beberapa negara sejak 2001, termasuk Chile, Brazil, Mexico, Denmark, Itali, Perancis, dan Arab Saudi.

Abu Tariq berkata pelaksanaan e-invois turut menghadapi cabaran dalam kalangan pemain industri, antaranya ketidaktepatan data.

“Antara punca utama pelaksanaan e-invois terganggu ialah penghantaran e-invois yang tidak tepat, khususnya apabila pembayar cukai tidak mempunyai nombor TIN (nombor pengenalan cukai) yang betul.

“Keadaan ini menyebabkan e-invois ditolak. Oleh itu, pembayar cukai boleh menyemak TIN mereka melalui portal rasmi LHDN untuk memastikan data tepat. Tanpa maklumat yang betul, e-invois akan ditolak pada peringkat awal,” katanya.

Fasa IV e-invois yang akan bermula 1 Jan melibatkan pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan sehingga RM5 juta.

Pada 6 Dis, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan langkah kerajaan menaikkan nilai ambang pengecualian e-invois kepada RM1 juta (daripada RM500,000) bermula tahun depan bagi mengurangkan beban perusahaan kecil dan sederhana.