Najib kekal di Penjara Kajang

Bekas perdana menteri, Najib Razak, yang sedang menjalani pengurangan hukuman penjara enam tahun susulan sabitan kes rasuah SRC International di Penjara Kajang, mahu menjalani baki hukumannya di bawah tahanan rumah.

KUALA LUMPUR : Mahkamah Tinggi menolak rayuan bekas perdana menteri, Najib Razak, untuk menjalani tahanan rumah.

Hakim Alice Loke menolak permohonan Najib menjalani baki hukuman penjara enam tahun yang dikurangkan susulan sabitan kes SRC International melalui tahanan di rumah.

Ketika menolak permohonan semakan kehakiman Najib, Loke berkata Yang di-Pertuan Agong merupakan raja berperlembagaan dengan kuasa serta fungsi baginda dilaksanakan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan.

“Pelaksanaan kuasa prerogatif pengampunan tidak terkecuali.

“Titah adendum tersebut tidak dipertimbang atau diputuskan pada mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan ke-61. Tiada pematuhan terhadap Perkara 42 Perlembagaan,” katanya.

“Justeru, ia bukan satu perintah yang sah. Responden tidak mempunyai kuasa dan tiada kewajipan untuk mematuhi atau menguatkuasakannya. Sebaliknya, pemohon tidak mempunyai hak terhadap remedi mandamus.”

Hakim tidak membuat sebarang perintah mengenai kos.

Titah Adendum berkenaan dikatakan diperkenan Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah.

Dalam semakan kehakiman itu, Najib memohon satu perintah mandamus supaya kerajaan melaksanakan titah itu dan dengan serta-merta memindahkan beliau dari Penjara Kajang ke kediamannya untuk meneruskan hukuman penjara di bawah tahanan rumah.

Najib kini menjalani hukuman penjara enam tahun bagi kes SRC International sejak Ogos 2022.

Hukuman asal 12 tahun itu dikurangkan separuh oleh Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan.