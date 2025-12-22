Urus niaga meragukan, kegagalan ‘penyelamat’ di Sarawak Cable

Kejatuhan Sarawak Cable melibatkan individu berpengaruh dan pihak oportunis sama ada dari dalam mahupun luar syarikat. (Gambar Sarawak Cable)

PETALING JAYA : Kemerosotan Sarawak Cable Bhd sehingga terjerumus ke masalah kewangan telah membuka pelbagai isu yang menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan sebahagian pemegang saham minoriti.

Pelbagai sumber menyifatkan salah urus dan beberapa urus niaga diragui oleh kepimpinan syarikat sebagai punca utama kejatuhan berperingkat yang berlaku sepanjang sedekad lalu.

Beberapa pelaburan di luar perniagaan teras, termasuk pembelian helikopter bernilai tinggi serta projek empangan hidro yang mencatat kerugian, telah menghakis keuntungan subsidiari kabelnya yang sebelum ini berdaya maju, iaitu Universal Cable (M) Bhd dan Leader Cable Industry Bhd.

Keadaan itu akhirnya mendorong pemiutang memfailkan petisyen penggulungan terhadap unit-unit tersebut.

Sarawak Cable turut diklasifikasikan sebagai syarikat bermasalah di bawah Nota Amalan 17 (PN17) sejak September 2022 susulan pendapat penafian terhadap penyata kewangannya oleh juruaudit luar, Ernst & Young PLT.

Sejak itu, syarikat terbabit berdepan kesukaran menyusun semula kewangannya di bawah penyeliaan mahkamah, namun kesannya hanya sedikit atau tiada kemajuan.

Selepas berulang kali gagal memenuhi tarikh akhir untuk mengemukakan pelan penstrukturan semula, Sarawak Cable akhirnya dinyahsenarai daripada Bursa Malaysia pada 15 Jul 2025.

Pelupusan kontroversi

Antara keputusan lembaga pengarah yang paling kontroversi ialah penjualan Trenergy Infrastructure Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh yang mengendalikan projek utama Tenaga Nasional Bhd (TNB), pada harga disifatkan terlalu murah pada 2023.

Trenergy, sebuah syarikat pembinaan infrastruktur yang diperbadankan pada 1996 dan mula beroperasi pada 2002, telah menyiapkan 50 projek talian penghantaran dan infrastruktur bernilai keseluruhan RM2 bilion, menurut laman sesawangnya.

Seorang pemegang saham minoriti dengan pegangan besar mendakwa beberapa pengarah mungkin telah melanggar tanggungjawab fidusiari mereka dengan ‘merancang penjualan Trenergy pada nilai yang jauh lebih rendah’ kepada Bilun Borneo Sdn Bhd, sebuah syarikat yang kurang dikenali berpangkalan di Sarawak.

Menerusi perjanjian langganan saham (SSA) yang dimeterai pada September 2023, Sarawak Cable bersetuju melupuskan 49% kepentingan dalam Trenergy pada harga RM1 juta.

Perjanjian itu turut memberikan opsyen bersyarat kepada pembeli untuk memperoleh baki 51% pegangan pada harga hanya RM400,000, dengan syarat pendahuluan tunai tambahan RM600,000 dibuat.

Walaupun perjanjian itu membolehkan Sarawak Cable menerima 80% keuntungan projek Trenergy, pembeli didakwa gagal memenuhi syarat dan sebaliknya menggunakan tuntutan RM13 juta yang dipertikaikan untuk mengimbangi hutang antara syarikat.

Melalui perjanjian variasi pada Januari 2024, pembeli dilepaskan daripada obligasi hutangnya, sekali gus mengurangkan harga pembelian keseluruhan kepada RM2 juta.

Menjelang September 2024, lembaga pengarah memindahkan baki 51% pegangan Trenergy kepada pihak ketiga secara percuma, yang pada hakikatnya menyerahkan anak syarikat tersebut tanpa sebarang bayaran.

Sarawak Cable, di bawah pengurusan kehakiman interim (IJM) yang dilantik mahkamah, kini mencabar urus niaga itu di mahkamah.

Syarikat menuntut supaya SSA dan perjanjian variasi dibatalkan dan diketepikan, saham Trenergy dipulangkan, ganti rugi am dibayar serta apa-apa remedi lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah.

Dalam pemfailan mahkamah, kumpulan itu menegaskan urus niaga terbabit dirangka untuk memberi manfaat kepada ‘pihak ketiga tidak diketahui’ dengan mengorbankan kepentingan Sarawak Cable, sekali gus mengalihkan aset berharga pada bayaran nominal.

Selain itu, pemegang saham minoriti utama turut dilaporkan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap individu yang didakwa terlibat dalam salah laku di dalam Sarawak Cable.

Kegagalan ‘white knight’

Satu lagi keputusan dipersoalkan ialah penglibatan lembaga pengarah dengan firma pelaburan berpangkalan di United Kingdom, Serendib Capital Ltd, serta prinsipal utamanya, Rafat Ali Rizvi, yang dikenali sebagai tokoh pelabur berisiko dengan rekod lampau yang tercalar.

Ketika Sarawak Cable dibelenggu hutang, Serendib tampil sebagai ‘white knight’ (penyelamat) pada Disember 2023 dengan janji menyediakan dana RM250 juta bagi menyusun semula kewangan, melangsaikan hutang tertunggak dan menyuntik modal untuk pertumbuhan masa depan.

Namun, hubungan antara lembaga pengarah dan Serendib mula renggang apabila Rafat gagal menunaikan janji menyediakan modal RM250 juta itu.

Pada Mei 2024, lembaga pengarah akhirnya menamatkan perjanjian ‘white knight’ dengan Serendib dan menggugurkan Rafat daripada pelan penstrukturan semula.

Sebagai tindak balas, Serendib memfailkan saman terhadap Sarawak Cable, pengerusi ketika itu serta pemegang saham terbesarnya, Mahmud Abu Bekir Taib, dan enam pengarah lain, menuntut lebih RM6 juta atas dakwaan pelanggaran perjanjian.

Bagaimanapun, saman itu ditolak pada pertengahan 2025 selepas Serendib gagal membayar kos jaminan RM200,000 seperti diarahkan Mahkamah Tinggi.

Penelitian dan kritikan

Susulan kegagalan ‘white knight’ itu, kepimpinan syarikat berdepan penelitian dan kritikan hebat kerana dilihat gagal melindungi kepentingan serta reputasi Sarawak Cable.

Seorang pemegang saham minoriti utama berkata, walaupun Rafat dikenali sebagai penipu yang telah disabitkan kesalahan, lembaga pengarah tetap menerima beliau sebagai pengarah dan pelabur penyelamat, dipercayai tanpa penelitian wajar yang mencukupi.

Rafat, seorang warganegara Britain, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh Mahkamah Daerah Jakarta Pusat pada 2010 atas pelbagai pertuduhan penipuan perbankan yang menyumbang kepada masalah kewangan sebelum skandal bailout Bank Century.

Bank Century, yang kini dikenali sebagai Bank Mutiara, menerima suntikan dana kerajaan berjumlah 6.7 trilion rupiah (ketika itu sekitar USD593 juta) selepas hampir runtuh pada 2008.

“Kemasukan mudah seorang penipu yang diketahui umum ke dalam lembaga pengarah mencerminkan kegagalan tadbir urus serta keputusan kepimpinan ketika syarikat berdepan krisis kewangan,” katanya.

Kejatuhan Sarawak Cable disifatkan sebagai kisah menyedihkan melibatkan individu berpengaruh dan pihak oportunis, sama ada dari dalam atau luar syarikat.

Selain kemerosotan industri dan keputusan pengurusan yang lemah, pengkritik percaya kegagalan tadbir urus dan kemungkinan unsur penipuan memainkan peranan besar dalam keruntuhan syarikat itu.

Buat masa ini, tumpuan beralih kepada proses mahkamah dengan harapan urus niaga meragukan dapat dibatalkan, pihak bertanggungjawab dipertanggungjawabkan dan baki nilai sebuah syarikat yang pernah berada di kemuncak dapat diselamatkan.