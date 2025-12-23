Jangan salah tafsir keputusan tahanan rumah Najib, kata AGC

AGC tegas cubaan hasut atau gugat ketenteraman awam dengan tafsiran salah keputusan Mahkamah Tinggi ‘amat tidak wajar’.

PETALING JAYA : Jabatan Peguam Negara (AGC) memberi amaran berhubung sebarang cubaan menghasut atau menggugat ketenteraman awam dengan tafsiran salah keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonan Najib Razak menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan rumah.

Menerusi kenyataan hari ini, AGC menegaskan, cubaan sedemikian adalah ‘amat tidak wajar’ dan menggesa semua pihak agar menghormati tindakan rayuan oleh bekas perdana menteri itu.

AGC turut menyangkal dakwaan bahawa keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan semakan kehakiman Najib berhubung titah adendum telah mengurangkan kuasa Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, atau Yang di-Pertua Negeri dalam urusan pengampunan.

