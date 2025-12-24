Lelaki dakwa dipukul polis: Kertas siasatan diserah kepada pengarah pendakwaan Selangor

Pengarah JSJ Bukit Aman M Kumar berkata, kertas siasatan kes itu diserahkan kepada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Selangor untuk nasihat dan arahan lanjut. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Polis telah menyerahkan kertas siasatan berhubung kes seorang lelaki warga tempatan mendakwa dipukul oleh individu dipercayai anggota polis kepada Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Selangor.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman M Kumar dalam kenyataan berkata, kertas siasatan kes didakwa berlaku di Banting bulan lepas itu diserahkan hari ini untuk mendapatkan nasihat dan arahan lanjut.

Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan.

Dilaporkan semalam bahawa polis sedang menyiasat dakwaan berlakunya kejadian tu susulan menerima laporan daripada ibu mangsa pada 18 Nov.

Timbalan Ketua Polis Kuala Langat Sufian Amin berkata, wanita berusia 39 tahun itu mendakwa menerima satu rakaman CCTV memaparkan anaknya ditampar oleh individu yang memperkenalkan diri sebagai polis.

Beliau berkata, pengadu mendakwa anaknya ditampar beberapa kali dengan tujuan ingin mencari barang bukti, dengan bapa mangsa turut memaklumkan menyaksikan kejadian itu.

Kumar hari ini berkata, pihak polis tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk salah laku, dan komited memastikan ketelusan dan integriti siasatan sentiasa diutamakan.