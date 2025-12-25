Daripada penagih dadah kepada pastor, kisah peluang kedua Moses Tan

Daripada kemiskinan dan ketagihan kepada kehidupan berbakti, Moses Tan menemukan peluang kedua sebagai seorang pastor.

SUBANG JAYA : Moses Tan, 70, telah bebas daripada dadah selama lebih 40 tahun dan sebahagian besar tempoh itu dihabiskan sebagai seorang pastor.

“Saya dibesarkan dalam keluarga yang sangat miskin di Pulau Pinang,” katanya berkongsi kisahnya kepada FMT sempena Krismas.

Bapanya pernah ke China untuk berjuang semasa penjajahan Jepun dan pulang dengan ketagihan candu — satu beban yang membentuk kehidupan keluarga mereka untuk jangka panjang.

Keluarga itu menetap berhampiran Penang Club (kini di Jalan Sultan Ahmad Shah), kawasan yang ketika itu terkenal dengan kegiatan perjudian dan jenayah terancang.

Walaupun dibesarkan dalam persekitaran sedemikian, Tan menunjukkan kecemerlangan dalam pelajaran. “Saya orang pertama dalam keluarga yang mendapat pendidikan dalam bahasa Inggeris,” katanya.

Sejak kecil, beliau memelihara ternakan bagi membantu menampung keperluan keluarga. Namun, layanan berbeza daripada guru dan rakan sekolah akibat latar belakangnya meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya.

“Ketika itu, saya hanya mahu keluar daripada kemiskinan dan menjadi kaya,” katanya.

Selepas menamatkan persekolahan peringkat menengah, Tan berhijrah ke Kuala Lumpur dan bekerja dalam bidang elektrikal. Di ibu kota, beliau mula bergaul dengan individu bermasalah dan kerap terlibat dalam pergaduhan.

Ketagihan heroin bermula apabila beliau cuba membantu seorang rakan meninggalkan dunia gengster. “Daripada niat membantu, saya sendiri diperkenalkan kepada heroin. Pada awalnya, ia tidak menjadi masalah kerana saya mempunyai wang,” katanya.

Selepas berpindah dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur, Tan yang masih muda terjerumus ke dalam kancah ketagihan heroin. (Gambar Moses Tan)

Apabila wang semakin susut, Tan pulang ke Pulau Pinang dan mula meminjam, malah menjual dadah untuk menampung ketagihannya. Dalam usia awal 20-an, beliau ditahan atas kesalahan memiliki dadah.

“Mahkamah memberi pilihan sama ada membayar denda RM300 atau menjalani hukuman penjara selama tiga bulan,” katanya.

“Kakak saya mahu membayar denda itu, tetapi saya menolak kerana benar-benar mahu berhenti. Sebenarnya, tiada penagih yang mahu terus hidup dalam ketagihan.”

Namun, hukuman penjara tidak serta-merta mengubah dirinya. “Godaan itu terlalu kuat sehingga saya menemui pengedar terlebih dahulu sebelum pulang menemui ibu.”

Walaupun abangnya menjual kereta bagi membiayai rawatan pemulihan, Tan kembali terjerumus. Apabila kakak sulungnya mengajaknya berdoa — sesuatu yang asing baginya ketika itu — beliau bertindak balas dengan kemarahan.

Dalam keadaan tertekan dan penuh rasa bersalah, Tan akhirnya bersetuju memohon ke Grace Home, sebuah pusat pemulihan di Pulau Pinang. Sementara menunggu tempat, beliau ditawarkan pekerjaan sebagai “keldai dadah antarabangsa” — yang boleh membawa hukuman mati jika tertangkap.

Tan pada awalnya bersetuju, namun keadaan berubah apabila satu kekosongan di Grace Home dibuka. Beliau memilih jalan pemulihan dan kekal bebas dadah sejak itu.

Tan berkahwin dengan Ann Lee Swee Hong pada 1985. Pasangan ini dikurniakan dua orang anak perempuan.

Selepas tamat pemulihan, Tan bercadang untuk membina semula kehidupan dari segi kewangan, namun beliau tertarik untuk berbakti kepada gereja.

Beliau kemudian mencipta sejarah sebagai bekas penagih dadah pertama yang diterima masuk ke Malaysia Bible Seminary dan seterusnya memperoleh Bachelor of Ministry.

Tan kembali berhadapan dengan dunia ketagihan — kali ini sebagai seorang pastor — menyampaikan khidmat di pusat pemulihan serta memberi sokongan rohani kepada banduan yang menunggu hukuman mati.

Perkahwinan dan pengalaman sebagai seorang bapa mengubah pandangannya tentang makna kejayaan. “Wang bukan punca segala kejahatan, tetapi ketamakan terhadap wang itulah puncanya,” katanya.

Walaupun menerima tawaran berkhidmat di Australia dan New Zealand, Tan memilih untuk terus menetap di Malaysia kerana percaya panggilannya adalah untuk berkhidmat di tanah air sendiri.

Pada 1990, beliau dan isterinya menubuhkan Cross Power Tabernacle di Subang Jaya, yang kini memberi bantuan kepada komuniti tanpa dokumen, tanpa kewarganegaraan dan golongan terpinggir, termasuk pelarian Chin dari Myanmar.

Beliau juga pernah menjalankan misi kemanusiaan di kawasan pedalaman Filipina. Pada 2004, Tan berada di Aceh selepas tsunami bagi membantu mangsa bencana.

Di peringkat tempatan, beliau menyokong komuniti nelayan di Pulau Pinang serta menaja pendidikan 11 kanak-kanak daripada keluarga kurang berkemampuan.

“Setiap minggu saya turun ke flat PPR di kawasan ini untuk mengagihkan makanan,” katanya. Bantuan itu terbuka kepada sesiapa sahaja yang memerlukan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, gereja beliau akan membuka pintu kepada orang ramai pada Krismas ini dengan menyediakan makanan percuma.

Mesej beliau kepada rakyat Malaysia sempena musim perayaan ini ringkas tetapi bermakna: “Kita perlukan sikap belas ihsan yang lebih.”