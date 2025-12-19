Kerajaan umum diskaun tol 50% sempena Krismas

Pengguna lebuh raya akan menikmati diskaun tol itu pada 23 dan 24 Dis.

PETALING JAYA : Kerajaan memberikan diskaun 50% ke atas bayaran tol bagi kenderaan persendirian sempena sambutan Krismas.

Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi dalam kenyataan berkata diskaun tol itu akan berkuat kuasa pada 23 dan 24 Dis.

Menurutnya, insentif itu diberikan di semua plaza tol kecuali pintu masuk sempadan negara iaitu Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar, Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Lebuhraya Laluan Kedua Malaysia-Singapura (LINKEDUA).

“Kerajaan akan menanggung implikasi kewangan yang dianggarkan sebanyak RM20.65 juta bagi membayar pampasan kepada semua syarikat konsesi lebuh raya bertol terlibat.

“Pemberian diskaun tol 50% ini diharap dapat meringankan sebahagian dari beban kos perjalanan rakyat Malaysia yang merancang pulang ke kampung halaman untuk melawat ahli keluarga sempena sambutan Hari Krismas atau bercuti bersama-sama keluarga sempena musim cuti sekolah,” katanya.

Nanta berkata pemilihan tarikh itu juga sebahagian dari inisiatif penyuraian trafik musim perayaan dan cuti sekolah terutama pada hari perjalanan pulang ke kampung dan kembali semula ke bandar.