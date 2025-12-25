Suspek utama kes bunuh Suri dijangka didakwa esok

Semalam dilaporkan mayat yang ditemui di dalam beg yang ditanam berhampiran sebuah rumah tidak berpenghuni di Rembau pada 18 Dis lepas disahkan sebagai Suri Narudin. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Suspek utama kes bunuh seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam beg di Rembau dijangka akan didakwa di Mahkamah Majistret Tampin esok.

Ketua Polis Negeri Sembilan Alzafny Ahmad berkata, Pejabat Pendakwa Raya Negeri sudah meneliti kertas siasatan dan bersetuju mendakwa suspek utama di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

“Seorang lagi individu, yang juga ditahan sebelum ini, akan dipanggil sebagai saksi pendakwaan,” katanya, lapor Berita Harian.

Semalam dilaporkan mayat yang ditemui di dalam beg yang ditanam berhampiran sebuah rumah tidak berpenghuni di Kampung Batu 4 Pedas pada 18 Dis lepas disahkan sebagai Suri Narudin.

Alzafny berkata, mangsa dicam melalui analisis cap jari yang sepadan dengan rekod Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), dengan analisis DNA menunjukkan hubungan kekeluargaan yang rapat dengan sampel yang dianalisis.

Susulan penemuan mayat, dua lelaki ditahan di Melaka dan Genting Sempah dalam tempoh 24 jam, dengan suspek utama dipercayai kenalan mangsa.