Wanita hilang ditemukan maut dipercayai dibunuh

PETALING JAYA : Seorang wanita yang dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari lalu ditemukan maut di sebuah rumah di Batu Pahat awal pagi tadi.

Sinar Harian melaporkan, mayat wanita berusia 41 tahun itu ditemukan anggota polis susulan serbuan yang dilakukan ke rumah teres dua tingkat di Taman Damai II pada 1 pagi.

Polis menemukan mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri di ruang tamu, dipercayai dibunuh beberapa hari lepas.

Suspek berusia 44 tahun turut ditemui di dalam rumah itu, dalam keadaan cedera di leher dan lengan kiri, disyaki akibat tindakan sendiri.

Suspek kemudiannya ditahan sebelum dibawa ke Hospital Sultanah Nora Ismail (HSNI) untuk rawatan.

Sementara itu, Mahkamah Majistret membenarkan suspek direman tujuh hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.

Perintah reman dikeluarkan Majistret Nurasidah A Rahman dengan prosiding ke atas suspek dijalankan di HSNI.

Difahamkan, sebelum penemuan mayat itu, abang mangsa membuat laporan polis apabila adik perempuannya itu tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari lepas.

Ketua Polis Batu Pahat Shahrulanuar Mushaddat Abdullah Sani yang mengesahkan kejadian itu berkata, pihaknya akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat.