Sultan Pahang zahir dukacita kes bunuh 5 sekeluarga di Kuantan

Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah, kejadian seumpama itu tidak seharusnya berlaku dan amat mengejutkan, khususnya apabila melibatkan sebuah keluarga. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Sultan Pahang Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menzahirkan rasa dukacita dan kekecewaan mendalam susulan kes pembunuhan tragis membabitkan lima sekeluarga di Taman Cherating Damai, Kuantan, hari ini.

Baginda bertitah, kejadian seumpama itu tidak seharusnya berlaku dan amat mengejutkan khususnya apabila melibatkan sebuah keluarga.

“Ini tidak harus berlaku dan sebagai Raja Pemerintah, saya nasihatkan rakyat supaya awasilah mereka yang cuba mempunyai perangai yang sebegini, tidak harus dibiarkan,” titah baginda, menurut hantaran di laman Facebook Kesultanan Pahang.

Baginda turut menyeru rakyat supaya sentiasa peka terhadap perubahan tingkah laku individu di sekeliling mereka serta tidak memandang ringan sebarang tanda yang boleh membawa kepada kejadian tidak diingini.

Dalam kejadian kira-kira 7 pagi itu, mayat dua budak perempuan masing-masing berusia 3 dan 4 tahun, serta ibu bapa mereka masing-masing berusia 32 dan 28 tahun ditemukan di dalam bilik di rumah tersebut.

Sementara itu, mayat seorang wanita berusia 55 tahun, dipercayai nenek kanak-kanak terbabit, ditemukan di ruang dapur.

Menurut Ketua Polis Pahang Yahaya Othman, suspek lelaki dipercayai mencederakan isteri, ibu dan dua anaknya menggunakan senjata tajam disyaki pisau, sebelum mencederakan dirinya sendiri sehingga meninggal dunia.

Dilaporkan siasatan awal polis mendapati kejadian itu mungkin bermotifkan kewangan.