Lelaki didakwa bunuh Suri

Tertuduh, Zainizan Zainal, 51, dihadapkan ke Mahkamah Majistret Tampin hari ini atas pertuduhan membunuh Suri Narudin yang mayatnya ditemukan di dalam beg ditanam di belakang sebuah rumah. (Gambar Facebook)

TAMPIN : Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret di sini hari ini atas pertuduhan membunuh Suri Narudin yang mayatnya ditemukan di dalam beg ditanam di belakang sebuah rumah dekat sini.

Zainizan Zainal, 51, mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Mohamad Redza Azhar Rezali.

Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi.

Lelaki itu yang tidak diwakili peguam didakwa membunuh Suri, 53, di kawasan belakang sebuah rumah di Jalan Pedas Linggi, Rembau antara 7 hingga 18 Dis lepas.

Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan maksimum 40 tahun dan jika tidak dijatuhi hukuman mati, dihukum dengan sebatan tidak kurang daripada 12 kali, jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Nurul Balkis Zunaidi tidak menawarkan jaminan terhadap Zainizan dan sebutan semula kes ditetapkan pada 27 Jan tahun depan untuk laporan forensik serta bedah siasat.

Sebelum ini, Ketua Polis Negeri Sembilan Alzafny Ahmad dilaporkan berkata mayat yang ditemukan di dalam beg yang ditanam di belakang rumah terbabit dipercayai wanita yang dilaporkan hilang di Ampang, Selangor sejak 8 Dis.

Susulan itu, polis menahan dua lelaki berumur 51 dan 41 tahun untuk membantu siasatan sebelum mengesahkan identiti mayat wanita itu ialah Suri berdasarkan pemeriksaan dan perbandingan cap jari yang sepadan dengan rekod Jabatan Pendaftaran Negara.