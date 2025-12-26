Najib rayu hukuman penjara, denda Isnin ini, kata peguam

Peguam bekas perdana menteri itu, Shafee Abdullah, berkata beliau akan memfailkan rayuan pada Isnin terhadap apa yang disifatkannya sebagai ‘kesilapan besar’ dalam penghakiman Hakim Collin Lawrence Sequerah.
Katanya, terdapat antara “50 hingga 100” perkara yang akan dicabar pihak pembelaan.
Shafee berkata beliau berasa kecewa dengan setiap perkara yang diputuskan oleh hakim berkenaan.
“Kami berpendapat, dengan penuh hormat kepada hakim, beliau telah melakukan terlalu banyak kesilapan dalam penghakiman ini,” katanya pada sidang media di lobi Mahkamah Tinggi.
“Saya menyifatkannya sebagai kesilapan besar kerana pada pandangan saya — anda tidak boleh mempunyai begitu banyak kesilapan dalam satu penghakiman yang begitu penting.”
