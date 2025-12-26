Najib rayu hukuman penjara, denda Isnin ini, kata peguam

Peguam Shafee Abdullah berkata beliau kecewa dengan setiap perkara yang diputuskan oleh Hakim Collin Lawrence Sequerah.

PUTRAJAYA : Najib Razak akan mengemukakan rayuan terhadap hukuman penjara 15 tahun dan denda RM11.387 bilion yang dijatuhkan Mahkamah Tinggi susulan sabitan terhadap semua 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dalam kes 1MDB.

Peguam bekas perdana menteri itu, Shafee Abdullah, berkata beliau akan memfailkan rayuan pada Isnin terhadap apa yang disifatkannya sebagai ‘kesilapan besar’ dalam penghakiman Hakim Collin Lawrence Sequerah.

Katanya, terdapat antara “50 hingga 100” perkara yang akan dicabar pihak pembelaan.

Shafee berkata beliau berasa kecewa dengan setiap perkara yang diputuskan oleh hakim berkenaan.

“Kami berpendapat, dengan penuh hormat kepada hakim, beliau telah melakukan terlalu banyak kesilapan dalam penghakiman ini,” katanya pada sidang media di lobi Mahkamah Tinggi.

“Saya menyifatkannya sebagai kesilapan besar kerana pada pandangan saya — anda tidak boleh mempunyai begitu banyak kesilapan dalam satu penghakiman yang begitu penting.”

BERITA LANJUT MENYUSUL