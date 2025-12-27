Thailand dan Kemboja setuju laksanakan gencatan senjata serta-merta

Gencatan senjata berkuat kuasa berkuat kuasa hari ini sekali gus menghentikan semua penggunaan senjata dan serangan ke atas semua sasaran. (Gambar EPA Images)

PHNOM PENH : Thailand dan Kemboja bersetuju melaksanakan gencatan senjata ‘serta-merta’ hari ini.

Menurut kenyataan bersama kedua-dua negara, mereka berikrar menamatkan pertempuran berdarah di kawasan sempadan yang berlarutan sejak beberapa minggu lalu.

“Kedua-dua pihak bersetuju melaksanakan gencatan senjata serta-merta selepas kenyataan bersama ini ditandatangani, berkuat kuasa mulai jam 12 tengah hari (waktu tempatan) pada 27 Dis.

“Ia melibatkan penghentian penggunaan semua jenis senjata, termasuk serangan terhadap orang awam, harta awam dan infrastruktur, serta sasaran ketenteraan di kedua-dua pihak, tanpa pengecualian di semua kawasan,” katanya.

Kenyataan itu dikeluarkan Jawatankuasa Khas Sempadan Jeneral kedua-dua negara yang dikeluarkan Kemboja.

