Abu Bakar Hamzah angkat sumpah menteri besar Perlis

Abu Bakar Hamzah mengangkat sumpah di hadapan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail di Istana Arau kira-kira 1 tengah hari ini. (Gambar Kerajaan Negeri Perlis)

PETALING JAYA : Adun Kuala Perlis Abu Bakar Hamzah mengangkat sumpah sebagai menteri besar Perlis ke-12, menggantikan Adun Sanglang Shukri Ramli yang meletakkan jawatan pada Khamis atas alasan kesihatan.

Abu Bakar, 57, yang mewakili Bersatu, mengangkat sumpah jawatan di hadapan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail di Istana Arau kira-kira 4 petang, lapor Bernama.

Pelantikan beliau dibuat ketika Perlis berdepan krisis politik, apabila lapan Adun Perikatan Nasional (PN) dilaporkan mengemukakan akuan bersumpah kepada Raja Perlis bagi menarik balik sokongan terhadap Shukri, yang merupakan wakil PAS.

Tiga wakil rakyat PAS menandatangani SD terbabit iaitu Saad Seman (Chuping), Anwar Ismail (Bintong), dan Ridzuan Hashim (Guar Sanji). Presiden PAS Hadi Awang memaklumkan keahlian mereka terhenti.

Lima Adun Bersatu yang didakwa terlibat ialah Abu Bakar Hamzah (Kuala Perlis), Izizam Ibrahim (Titi Tinggi), Megat Hashirat Hassan (Pauh), Wan Zikri Afthar Ishak (Tambun Tulang) dan Marzita Mansor (Sena).

Pada PRU15, PN memenangi 14 daripada 15 kerusi DUN Perlis — sembilan milik PAS dan lima milik Bersatu — manakala Pakatan Harapan, menerusi PKR, memperoleh satu kerusi.

Bagaimanapun, pada Khamis lalu, Speaker DUN Perlis, Rus’ele Eizan mengumumkan kekosongan luar jangka di DUN Chuping, Bintong dan Guar Sanji selepas tiga wakil rakyatnya terhenti keahlian PAS.

Perkembangan itu kini menyaksikan pengagihan semasa kerusi DUN Perlis berdasarkan parti kini ialah enam kerusi untuk PAS, lima untuk Bersatu, dan satu untuk Pakatan Harapan.