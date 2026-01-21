Perlis kaji penggunaan beras tetap kadar zakat fitrah

Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail diiringi Raja Puan Muda Tuanku Lailatul Shahreen Akashah Khalil berkenan berangkat melancarkan kaji selidik penggunaan beras bagi menetapkan kadar zakat fitrah tahun ini di ibu pejabat MAIPs, Kangar.

PETALING JAYA : Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) melaksanakan kaji selidik penggunaan beras dalam kalangan penduduk bagi menentukan kadar zakat fitrah negeri.

Kajian berlangsung dari 20 hingga 27 Jan dilancarkan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail selaku Yang Dipertua MAIPs, hari ini.

Turut berkenan berangkat mengiringi baginda Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Lailatul Shahreen Akashah Khalil.

Ketua Pegawai Eksekutif MAIPs, Mohd Nazim Mohd Noor, berkata kajian itu penting bagi memastikan penetapan kadar zakat fitrah dibuat berdasarkan jenis beras yang menjadi makanan asasi majoriti penduduk Perlis.

Katanya, dapatan kajian akan dibentangkan kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis bagi pertimbangan sebelum kadar zakat fitrah ditetapkan.

MAIPs turut menyeru penduduk Perlis memberi maklum balas melalui portal rasmi www.maips.gov.my atau kod QR yang disediakan di platform media sosial rasminya.

Keputusan kajian itu akan digunakan sebagai asas pelaksanaan zakat fitrah pada Ramadan tahun ini.