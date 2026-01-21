Perlis kaji penggunaan beras tetap kadar zakat fitrah

Kajian berlangsung dari 20 hingga 27 Jan dilancarkan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail selaku Yang Dipertua MAIPs, hari ini.
Turut berkenan berangkat mengiringi baginda Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Lailatul Shahreen Akashah Khalil.
Ketua Pegawai Eksekutif MAIPs, Mohd Nazim Mohd Noor, berkata kajian itu penting bagi memastikan penetapan kadar zakat fitrah dibuat berdasarkan jenis beras yang menjadi makanan asasi majoriti penduduk Perlis.
Katanya, dapatan kajian akan dibentangkan kepada Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis bagi pertimbangan sebelum kadar zakat fitrah ditetapkan.
MAIPs turut menyeru penduduk Perlis memberi maklum balas melalui portal rasmi www.maips.gov.my atau kod QR yang disediakan di platform media sosial rasminya.
Keputusan kajian itu akan digunakan sebagai asas pelaksanaan zakat fitrah pada Ramadan tahun ini.