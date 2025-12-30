Najib fail notis rayuan terhadap sabitan, hukuman kes 1MDB

Najib Razak kemuka notis rayuan di Mahkamah Rayuan pada 29 Dis berhubung sabitan dan hukuman dalam kes 1MDB.

KUALA LUMPUR : Najib Razak mengemukakan notis rayuan di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda RM11.4 bilion dalam kes 1MDB.

Peguamnya, Farhan Shafee, berkata notis tersebut difailkan pada malam 29 Dis. Perkara itu disahkan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib.

Rayuan itu mencabar sabitan yang dibacakan Jumaat lalu oleh Hakim Collin Lawrence Sequerah, yang mendapati Najib bersalah atas empat pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM2.3 bilion dana milik kerajaan.

Bagi pertuduhan penyalahgunaan kuasa, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun bagi setiap pertuduhan serta denda keseluruhan sebanyak RM11.4 bilion, atau dipenjara 40 tahun jika gagal membayarnya.

Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib dikenakan hukuman penjara lima tahun bagi setiap pertuduhan tanpa sebarang denda dikenakan.

Bekas perdana menteri berusia 72 tahun itu hanya akan menjalani hukuman penjara 15 tahun kerana mahkamah memerintahkan semua hukuman penjara berjalan serentak.

Hukuman ini akan berkuat kuasa selepas Najib selesai menjalani tempoh pemenjaraan selama enam tahun bagi kes membabitkan SRC International, yang akan berakhir pada 23 Ogos 2028.