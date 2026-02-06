Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Paul Yong semak semula sabitan rogol

Pada Oktober 2025, panel Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan terhadap Paul Yong atas kesalahan merogol pembantu rumah warga Indonesia berusia 23 tahun pada 2019.

PUTRAJAYA : Mahkamah Persekutuan menolak permohonan bekas ahli exco Perak Paul Yong untuk mendapatkan kebenaran menyemak semula keputusan yang mengekalkan sabitannya atas kesalahan merogol pembantu rumahnya.

Panel tiga hakim dipengerusikan Hakim Besar Malaya Hashim Hamzah bersama Hakim Collin Lawrence Sequerah dan Nazlan Ghazali, memutuskan Yong gagal memenuhi ambang ditetapkan di bawah Kaedah 137 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995.

Kaedah 137 memperuntukkan kuasa semula jadi Mahkamah Persekutuan untuk menyemak keputusannya sendiri, tetapi hanya dalam keadaan luar biasa bagi mengelakkan ketidakadilan atau penyalahgunaan proses mahkamah.

Dalam menyampaikan keputusan, Hashim berkata Yong mendakwa berlaku pelanggaran keadilan asasi kerana beliau kononnya tidak diberi peluang berhujah apabila mahkamah dikatakan menyimpang daripada autoriti undang-undang sedia ada.

“Namun, kami berpendapat semua pihak telah diberi peluang sepenuhnya untuk mengemukakan hujahan berhubung isu yang sama, isu tersebut telah diteliti dan akhirnya tiada pelanggaran keadilan asasi berlaku,” katanya.

Yong kini sedang menjalani hukuman penjara lapan tahun dan dua sebatan selepas Mahkamah Persekutuan pada Oktober tahun lalu menolak rayuan terakhirnya terhadap sabitan tersebut.

Panel Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh, ketika itu memutuskan sabitan ke atas Yong adalah kukuh dan mengarahkan hukuman dilaksanakan serta-merta.

Wan Farid turut menyatakan bahawa mahkamah-mahkamah lebih rendah adalah betul apabila menganggap mangsa sebagai saksi yang boleh dipercayai.

Yong memfailkan permohonan supaya rayuannya didengar semula oleh panel Mahkamah Persekutuan yang berbeza.

Yong disabitkan oleh Mahkamah Tinggi pada 22 Julai 2022 atas kesalahan merogol wanita berusia 23 tahun itu di kediamannya di Ipoh antara 8.15 malam hingga 9.15 malam pada 7 Julai 2019.

Mahkamah Rayuan kemudiannya mengekalkan sabitan tersebut, dengan Hakim Hadhariah Syed Ismail dan Azman Abdullah membentuk keputusan majoriti, manakala Hakim S Komathy menyatakan pendirian berbeza.