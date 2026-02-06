Perkataan ‘menyinggung’, ‘menjengkelkan’ Seksyen 233 AKM berperlembagaan

Panel lima hakim Mahkamah Persekutuan dengar rayuan kerajaan hari ini yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh.

PETALING JAYA : Mahkamah Persekutuan membatalkan keputusan Mahkamah Rayuan tahun lalu yang mengisytiharkan perkataan ‘menyinggung’ dan ‘menjengkelkan’ versi terdahulu Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (AKM) sebagai tidak berperlembagaan.

Mahkamah tertinggi itu memutuskan bahawa kedua-dua perkataan di bawah Seksyen 233 AKM, yang menjenayahkan penghantaran komen menyinggung perasaan secara dalam talian, adalah berperlembagaan, lapor Bernama.

Ketua Hakim Negara Wan Ahmad Farid Wan Salleh mempengerusikan panel lima hakim yang mendengar rayuan kerajaan itu, bersama Hakim Nallini Pathmanathan, Che Ruzima Ghazali, Nazlan Ghazali dan Collin Lawrence Sequerah.

