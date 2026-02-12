ART: Ahli Parlimen PN mohon rujukan Mahkamah Persekutuan

Permohonan itu dibuat Rosol Wahid, Fathul Huzir Ayob, Awang Hashim, Mas Ermieyati Samsudin dan Abdul Khalib Abdullah.

KUALA LUMPUR : Lima Ahli Parlimen Perikatan Nasional (PN) memohon supaya persoalan perlembagaan berkaitan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Malaysia dan Amerika Syarikat dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan.

Mereka ialah Rosol Wahid (Hulu Terengganu), Fathul Huzir Ayob (Gerik), Awang Hashim (Pendang), Mas Ermieyati Samsudin (Masjid Tanah) dan Abdul Khalib Abdullah (Rompin).

Peguam mereka, S Karthigesan, memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi Amarjeet Singh bahawa pertikaian itu adalah yang pertama seumpamanya dibawa ke mahkamah dan melibatkan tafsiran Perlembagaan Persekutuan.

Menurutnya, anak guamnya mengarahkan beliau menggunakan Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 bagi merujuk persoalan perlembagaan tersebut kepada Mahkamah Persekutuan.

Katanya, isu berkenaan memerlukan penentuan Mahkamah Persekutuan, khususnya berkaitan kesan perjanjian yang ditandatangani itu, termasuk di bawah Perkara 69 Perlembagaan Persekutuan.

Perkara 69 merujuk kepada keupayaan undang-undang persekutuan dalam hal pemilikan harta, kontrak dan prosiding undang-undang.

Peguam Persekutuan Krishna Piya Venugopal memaklumkan mahkamah bahawa beliau memerlukan tempoh dua minggu untuk meneliti dokumen dan mendapatkan arahan lanjut daripada Jabatan Peguam Negara (AGC), memandangkan dokumen mahkamah pihak plaintif hanya diserahkan kepadanya petang semalam.

Amarjeet menetapkan 23 Feb sebagai tarikh pengurusan kes seterusnya dan mengarahkan pihak plaintif memfailkan soalan khusus yang ingin dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan.

Kelima-lima Ahli Parlimen PN itu memfailkan saman pemula di Mahkamah Tinggi pada 19 Jan lalu bagi mencabar perjanjian perdagangan yang ditandatangani Malaysia dan Amerika Syarikat pada Oktober tahun lalu.

Defendan dalam kes itu ialah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, peguam negara dan kerajaan Malaysia.

Dalam dokumen mahkamah, plaintif berhujah Anwar tidak mempunyai kuasa perlembagaan untuk mengikat persekutuan dengan perjanjian itu.

Mereka juga memohon pengisytiharan bahawa perdana menteri dan kerajaan gagal melaksanakan tanggungjawab perlembagaan secara kolektif, selain mendakwa peguam negara gagal memberi nasihat yang sewajarnya mengenai keperluan perlembagaan sebelum Malaysia boleh terikat secara sah dengan perjanjian itu.

Plaintif turut memohon pengisytiharan bahawa perjanjian perdagangan berkenaan, termasuk segala hasilnya, adalah tidak berperlembagaan dan terbatal.

Pada 4 Nov tahun lalu, Anwar berkata kerajaan telah merujuk AGC bagi memastikan perjanjian perdagangan timbal balik dengan Amerika Syarikat itu mematuhi Perlembagaan.

Beliau berkata pandangan AGC diperoleh bagi memastikan peruntukan ART tidak bercanggah dengan semangat Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang domestik.